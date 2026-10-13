ΤΡΙ.13 Οκτ 2026 21:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: ​​​​​​​Προφυλακιστέοι και οι τέσσερις για τη φυτεία κάνναβης στον Μυλοπόταμο

φυτεία
clock 20:28 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στη φυλακή οδηγούνται και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της φυτείας κάνναβης που εντοπίστηκε στο Δοξαρό Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο. Κατά την αστυνομική επιχείρηση οι Αρχές εντόπισαν συνολικά 71 δενδρύλλια κάνναβης και 36,5 κιλά της συγκεκριμένης ουσίας.

Για την υπόθεση είχαν αρχικά συλληφθεί δύο άνδρες, ηλικίας 45 και 39 ετών, ενώ στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 33 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Έτσι, και οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι και αναμένεται να οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

φυτεία Μυλοποταμος προφυλακισμένοι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis