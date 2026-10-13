Κρήτη: ​​​​​​​Προφυλακιστέοι και οι τέσσερις για τη φυτεία κάνναβης στον Μυλοπόταμο

Στη φυλακή οδηγούνται και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της φυτείας κάνναβης που εντοπίστηκε στο Δοξαρό Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο. Κατά την αστυνομική επιχείρηση οι Αρχές εντόπισαν συνολικά 71 δενδρύλλια κάνναβης και 36,5 κιλά της συγκεκριμένης ουσίας.

Για την υπόθεση είχαν αρχικά συλληφθεί δύο άνδρες, ηλικίας 45 και 39 ετών, ενώ στη συνέχεια ταυτοποιήθηκαν ακόμη δύο άνδρες, ηλικίας 31 και 33 ετών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην ίδια υπόθεση. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Έτσι, και οι τέσσερις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι και αναμένεται να οδηγηθούν στη φυλακή μέχρι την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας.

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