Μυλοπόταμος: Φωτογραφίες από την χασισοφυτεία - Δύο συλλήψεις

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Φωτογραφίες από τη χασισοφυτεία που εντοπίστηκε σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., μετά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης.

Στο αγροτεμάχιο εντοπίστηκαν 71 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους περίπου 1,5 μέτρου, τα οποία βρίσκονταν στο στάδιο της συγκομιδής.

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Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν δύο άνδρες, ηλικίας 45 και 39 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρίσκονταν στη φυτεία και πραγματοποιούσαν εργασίες συγκομιδής.

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Για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο άτομα, ηλικίας 31 και 33 ετών.

Οι αστυνομικοί εκρίζωσαν τα δενδρύλλια, ενώ στον χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εννέα σακιά με συνολικά 36 κιλά και 570 γραμμάρια κάνναβης.

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Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρεθύμνου.

Στην ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρονται τα εξής:

Συνελήφθησαν χθες (07.10.2026 ) από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου δύο ημεδαποί κατηγορούμενοι για εγκληματική ομάδα και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ,στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση του φαινομένου της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών οι οποίες περιήλθαν στην ανωτέρω Υπηρεσία και στο Τμήμα Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, χθες (07.10.2026) απογευματινές ώρες οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίσθηκε σε αγροτεμάχιο σε περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου φυτεία κάνναβης αποτελούμενη από -71- δενδρύλλια ευρισκόμενα στο στάδιο της συγκομιδής ύψους 1,5 μέτρου ενώ συνελήφθησαν -2- ημεδαποί (45 και 39 ετών) οι οποίοι εκτελούσαν εργασίες συγκομιδής .Επίσης ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμα ημεδαποί (31 και 33 ετών) σχετιζόμενοι με τη φυτεία.

Τα δενδρύλλια εκριζώθηκαν ενώ στο χώρο της φυτείας ανευρέθηκαν και κατασχέθηκαν -9- σακιά που παρείχαν συνολικά 36 κιλά και 570 γραμμάρια κάνναβης.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

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