Κρήτη: Στην πρώην ΑΓΡΕΞ εκατοντάδες μετανάστες - Στο επίκεντρο ξανά η Ιεράπετρα

Νέα άφιξη 72 μεταναστών σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στον Κουτσουρά, με την Ιεράπετρα να βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της διαχείρισης των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στη νότια Κρήτη. Οι 72 άνθρωποι εντοπίστηκαν στην παραλία, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο του Κουτσουρά, και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος.

Οι νεοαφιχθέντες αναμένεται να μεταφερθούν στην Ιεράπετρα και συγκεκριμένα στον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ, όπου ήδη βρίσκονται από χθες 78 άτομα, τα οποία είχαν μεταφερθεί στην πόλη σε δύο διαφορετικές ομάδες. Με τη νέα άφιξη, ο αριθμός των μεταναστών που φιλοξενούνται προσωρινά στον συγκεκριμένο χώρο φτάνει πλέον τους 150.

Στην προηγούμενη ομάδα περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, τρεις γυναίκες και δύο παιδιά, ενώ οι περισσότεροι ήταν άνδρες, υπήκοοι χωρών όπως το Σουδάν, το Νότιο Σουδάν, το Τσαντ και η Αίγυπτος.

Η νέα άφιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η νότια Κρήτη εξακολουθεί να δέχεται αυξημένες μεταναστευτικές ροές, ενώ η Ιεράπετρα καλείται να διαχειριστεί ταυτόχρονα και τις μεγάλες ανάγκες που έχουν προκύψει από τις καταστροφές της πρόσφατης κακοκαιρίας.

Στην περιοχή συνεχίζονται οι αυτοψίες σε σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πλημμύρες, με δεκάδες δηλώσεις ζημιών να έχουν ήδη καταγραφεί.

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