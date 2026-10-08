Κρήτη: Δεκάδες μετανάστες στα νότια - Νέες αφίξεις

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Στην περισυλλογή περίπου 40 αλλοδαπών προχώρησε πλωτό περιπολικό του Λιμενικού Σώματος, στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος στην οποία επέβαιναν οι αλλοδαποί εντοπίστηκε αρχικά από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.

Στο μεταξύ...

Συνολικά 78 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στην Ιεράπετρα, μετά από δύο διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν την Τετάρτη στα νότια και ανατολικά της Κρήτης.

Οι 40 εντοπίστηκαν σε λέμβο, περίπου 18 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Στο μεταξύ, ακόμη 38 αλλοδαποί εντοπίστηκαν σε διαφορετικό περιστατικό νότια της Χρυσής και μεταφέρθηκαν επίσης στην Ιεράπετρα. Μεταξύ των συνολικά 78 ατόμων βρίσκονται τρεις γυναίκες και δύο παιδιά, ενώ οι περισσότεροι είναι άνδρες, υπήκοοι μεταξύ άλλων του Σουδάν, του Νοτίου Σουδάν, του Τσαντ και της Αιγύπτου.

Όλοι μεταφέρθηκαν για προσωρινή φιλοξενία στον χώρο της πρώην ΑΓΡΕΞ.

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