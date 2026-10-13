Επιστροφή 22 αρχαιοτήτων στην Ελλάδα από το Ισραήλ: Τελετή στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Είκοσι δύο αρχαιότητες, που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας και επιστρέφονται από το κράτος του Ισραήλ στην Ελλάδα, παρέλαβε σήμερα η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ, Pninat Yanay. Η τελετή παράδοσης-παραλαβής πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα του Βωμού του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, παρουσία του διευθυντή της Μονάδας Πρόληψης Αρχαιοκαπηλίας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ, Amir Ganor.

Οι αρχαιότητες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλίας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Το σύνολο περιλαμβάνει δεκαπέντε αγγεία αττικής προέλευσης, έξι αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων και ένα χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής. Από τα αττικά αγγεία, έντεκα είναι μελανόμορφα, τρία ερυθρόμορφα και ένα μελαμβαφές, με χρονολόγηση στους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους. Τα έξι αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων χρονολογούνται στην αρχαϊκή εποχή. Η αυθεντικότητα του χάλκινου αγαλματιδίου γυναικείας μορφής χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

«Είναι η πρώτη φορά που το Ισραήλ επιστρέφει αρχαιότητες στην Ελλάδα και αποτελεί την αφετηρία μιας στενότερης συνεργασίας των δύο χωρών μας και για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη και των δύο πλευρών έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση, ανταλλάσσοντας εμπειρίες και καλές πρακτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης των πολιτιστικών αγαθών. Η σημερινή επιστροφή αποτελεί απτό αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης και επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά στην καταπολέμηση ενός μείζονος εγκλήματος, της αρχαιοκαπηλίας».

«Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε ένα παιδί που κοιτάζει σήμερα ένα από αυτά τα αρχαία αγγεία και νιώθει μια σπίθα θαυμασμού. Βλέπει αυτό που ίσως είδε και ένιωσε ένα άλλο παιδί πριν από 2.000 χρόνια, και έτσι γίνεται ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα των γενεών που είχε διακοπεί […] Για μένα, υπάρχει, επίσης, κάτι βαθιά συγκινητικό στη σκέψη ότι έχω το προνόμιο, ως πρέσβης του Ισραήλ, να αποδώσω αυτό το αρχαίο αντικείμενο στα άξια χέρια σας και ότι η χώρα μου είχε την τιμή να συμβάλει σε αυτή τη σημαντική στιγμή και αποστολή», ανέφερε μεταξύ άλλων η Pninat Yanay.

*Φωτογραφία: Eurokinissi/Μιχάλης Παπανικολάου

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