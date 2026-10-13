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GOSSIP - LIFESTYLE

Οι κόρες της Αρετής: Μια μυστηριώδης γυναίκα πιέζει τον Λεωνίδα

κόρες
clock 18:00 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε στη σειρά οι κόρες της Αρετής;

Καθένας στην οικογένεια Κεχαγιά προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον χαμό της Έφης, που με τη δύναμη και την αγάπη της κρατούσε την οικογένεια ενωμένη, με τον δικό του τρόπο.

Ο Αλέξης όμως έχει χάσει τον εαυτό του. Πίνει, μεθάει, ξεφεύγει. Η Άννα μοιάζει θαμπωμένη από τη βίλα στην οποία την έχει πάει η μητέρα της, γεγονός που δεν αρέσει καθόλου στον Νικόλα που φοβάται μήπως η μάνα της, της φουσκώσει τα μυαλά.

Η Ναταλία έρχεται για άλλη μια φορά σε κόντρα με τη μάνα της για την ματαιοδοξία της και την πίεση που ασκεί στην Άννα.

Η Μαρίνα, μια παράξενη, απόμακρη κοπέλα που δε θέλει πολλά πολλά με κανέναν εμφανίζεται στην καντίνα του Πάκη. Αυτός μιλάει για κεραυνοβόλο έρωτα, γεγονός που καθόλου δε συμμερίζεται η Μαρίνα που έχει πιάσει δουλειά στο ουζερί στο λιμανάκι.

Η Αρετή περιμένει πως και πως την αναχώρηση της Σωτηρίας από τη βίλα, ώστε να αναλάβει εκείνη τα ηνία, πιέζοντας τη μικρή της κόρη να είναι συνέχεια μαζί της εκεί, με στόχο να κερδίσει τον θαυμασμό της οικογένειας και να την πάρουν στον διαγωνισμό.

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