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Περιφέρεια Κρήτης: Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση 114.000 ευρώ για την αναβάθμιση του ΚΕΠΕΗ

Περιφερεια ΚΕΠΕΗ
clock 16:54 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του υποέργου «Αναβάθμιση Κέντρου Πληροφόρησης Εκκλησιαστικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ενδοχώρας Ηρακλείου (ΚΕΠΕΗ)» με προϋπολογισμό 114.000 ευρώ υπέγραψε σήμερα Τρίτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο π. Σταμάτιος Μηλαθιανάκης και από την νομική υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης ο δικηγόρος Μανόλης Ανδρουλακάκης.

Το υποέργο εντάσσεται στο έργο «Βελτίωση-Αναβάθμιση Πολιτιστικών και Θρησκευτικών Μνημείων Περιφέρειας Κρήτης».

Η πράξη αφορά σε εργασίες-επισκευές στο κτίριο που στεγάζεται το ΚΕΠΕΗ, στην Αλκιβιάδου 6 στο Ηράκλειο.

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