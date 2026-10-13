Περιφέρεια Κρήτης: Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση 114.000 ευρώ για την αναβάθμιση του ΚΕΠΕΗ

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Την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του υποέργου «Αναβάθμιση Κέντρου Πληροφόρησης Εκκλησιαστικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ενδοχώρας Ηρακλείου (ΚΕΠΕΗ)» με προϋπολογισμό 114.000 ευρώ υπέγραψε σήμερα Τρίτη ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρόντες ήταν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης, ο π. Σταμάτιος Μηλαθιανάκης και από την νομική υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης ο δικηγόρος Μανόλης Ανδρουλακάκης.

Το υποέργο εντάσσεται στο έργο «Βελτίωση-Αναβάθμιση Πολιτιστικών και Θρησκευτικών Μνημείων Περιφέρειας Κρήτης».

Η πράξη αφορά σε εργασίες-επισκευές στο κτίριο που στεγάζεται το ΚΕΠΕΗ, στην Αλκιβιάδου 6 στο Ηράκλειο.

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