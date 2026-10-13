ΟΦΗ: Σε απολογία για το ματς με την ΑΕΚ – Κίνδυνος τιμωρίας της έδρας ενόψει ΠΑΟΚ

Κίνδυνος βαριάς τιμωρίας για τον ΟΦΗ, με φόντο την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στις 25 Οκτωβρίου, στο Παγκρήτιο στάδιο. Η κρητική ΠΑΕ κλήθηκε σε απολογία από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο της Super League, για όσα φέρεται να καταγράφηκαν στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ, με το κατηγορητήριο να προβλέπει ακόμη και τιμωρία της έδρας.

Συνολικά, πέντε ΠΑΕ κλήθηκαν σε απολογία για περιστατικά που καταγράφηκαν στους αγώνες της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, μεταξύ αυτών ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ο Άρης και ο ASTERAS AKTOR.

Η περίπτωση του ΟΦΗ, ωστόσο, ξεχωρίζει λόγω της βαρύτητας του άρθρου βάσει του οποίου κλήθηκε να απολογηθεί. Συγκεκριμένα, η κρητική ομάδα παραπέμπεται με βάση το άρθρο 15, παράγραφος 4β, εδάφιο α΄, του Πειθαρχικού Κώδικα της ΕΠΟ, διάταξη που προβλέπει αυστηρές κυρώσεις για επεισόδια στους χώρους του γηπέδου, μεταξύ των οποίων και ποινή διεξαγωγής αγώνων χωρίς θεατές, από δύο έως τέσσερις αγωνιστικές, εφόσον στοιχειοθετηθεί η σχετική παράβαση.

Το ενδεχόμενο αυτό προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία ενόψει του εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής. Σε περίπτωση επιβολής ποινής που θα αφορά την έδρα, ο ΟΦΗ κινδυνεύει να στερηθεί την παρουσία των φιλάθλων του σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια του προγράμματός του.

Για τον ΟΦΗ, το ζητούμενο είναι πλέον να αποφύγει μια τιμωρία που θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την παρουσία του κόσμου του στο γήπεδο, με την αναμέτρηση απέναντι στον ΠΑΟΚ να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της προσοχής. Σε κάθε περίπτωση, η κλήση σε απολογία δεν συνιστά από μόνη της επιβολή τιμωρίας της έδρας, καθώς η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά την εξέταση της υπόθεσης.

Στο μεταξύ, σε απολογία κλήθηκε και ο Ολυμπιακός για όσα καταγράφηκαν στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με το σχετικό κατηγορητήριο, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ αντιμετωπίζει πειθαρχικές κατηγορίες που αφορούν, μεταξύ άλλων, υβριστικά συνθήματα, χρήση καπνογόνων και πανό που αναρτήθηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Για τους Πειραιώτες, το ενδεχόμενο πρόστιμο αποτελεί μία από τις πιθανές συνέπειες, ανάλογα με την αξιολόγηση των περιστατικών από το πειθαρχικό όργανο.

Στη λίστα των κλήσεων βρίσκονται επίσης η ΑΕΚ, για την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, ο Άρης, για το παιχνίδι με τον Βόλο, καθώς και ο ASTERAS AKTOR, για τον αγώνα με τον Ατρόμητο.

Η εκδίκαση των υποθέσεων έχει οριστεί για την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, στις 09:30, με τις ομάδες να καλούνται να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον του αρμόδιου οργάνου.

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