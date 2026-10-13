ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ: Platinum και Gold διάκριση στα Bakery & Pastry Awards 2026

Οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ απέσπασαν δύο σημαντικές διακρίσεις στα Bakery & Pastry Awards 2026, τον θεσμό της BOUSSIAS Events που αναδεικνύει την αριστεία και την καινοτομία στα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις του κλάδου της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.

Η εταιρεία κατέκτησε το Platinum Βραβείο στον Πυλώνα «Προμηθευτές Pastry & Bakery», έχοντας συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία στο σύνολο των υποψηφιοτήτων του συγκεκριμένου πυλώνα. Παράλληλα, το «Μίγμα Αλεύρου με Όσπρια για Αρτοσκευάσματα» απέσπασε Gold Award στην κατηγορία Άλευρα. Το καινοτόμο προϊόν των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ συνδυάζει 40% αλεύρι από όσπρια – φακή, ρεβίθι και φάβα – με 60% αλεύρι σιταριού, προσφέροντας αυξημένη διατροφική αξία, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργικότητα της ζύμης. Η σύνθεσή του συμβάλλει στην ενίσχυση της φυτικής πρωτεΐνης, των φυτικών ινών και των φυσικών πρεβιοτικών, ενώ μπορεί να αξιοποιηθεί σε ένα ευρύ φάσμα αρτοσκευασμάτων.

Image

Με ιστορία που ξεκινά το 1928, οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ έχουν διαγράψει μια πορεία σχεδόν ενός αιώνα στον χώρο της αλευροβιομηχανίας, επενδύοντας σταθερά στην ποιότητα, την έρευνα και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η καινοτομία αποτελεί διαχρονικά βασικό άξονα της φιλοσοφίας της εταιρείας, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων λύσεων που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών.

Παράλληλα, η σχέση των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ με τον επαγγελματία δεν περιορίζεται στην προμήθεια πρώτων υλών. Τα προϊόντα συνοδεύονται από τεχνική υποστήριξη, ανάπτυξη εφαρμογών και πιλοτικών συνταγών και προσαρμογή στις ανάγκες διαφορετικών γραμμών παραγωγής, ώστε να προσφέρονται ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες λύσεις στους επαγγελματίες της αρτοποιίας.

Η διπλή αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ στην εξέλιξη της σύγχρονης αρτοποιίας, μέσα από προϊόντα που συνδυάζουν διατροφική αξία, τεχνολογία, λειτουργικότητα και ουσιαστική υποστήριξη του επαγγελματία.