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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ζητά σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων για το Μνημόνιο Ελλάδας–Βουλγαρίας

ΠΑΣΟΚ
clock 14:55 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ενημέρωση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη αναφορικά με το Μνημόνιο Κατανόησης Ελλάδας-Βουλγαρίας και το καθεστώς των 48 κειμηλίων ιστορικής αξίας που παρέλαβε η χώρα μας ζητούν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. 

Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος, με αίτημά τους καλούν τον πρόεδρο της Επιτροπής Χριστόδουλο Στεφανάδη να συγκαλέσει την Επιτροπή προκειμένου η υπουργός Πολιτισμού να ενημερώσει για το πλαίσιο της εφαρμογής του Μνημονίου. 

Στο σχετικό αίτημα επισημαίνεται ότι παρά την ολοκλήρωση της παράδοσης και παραλαβής, το περιεχόμενο του Μνημονίου παραμένει αδημοσίευτο. Η Βουλή, τονίζουν θα πρέπει να ενημερωθεί για τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις, αλλά και τις δεσμεύσεις που συμφωνήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών.

Ειδικότερα, η κυρία Μενδώνη να παρουσιάσει αναλυτικά το περιεχόμενο της συμφωνίας, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν και την επιστημονική τεκμηρίωση που ελήφθη υπόψη κατά τη σύναψη και την υλοποίησή της.

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