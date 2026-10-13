Στρατιωτική θητεία: Ζητούν να μετρά στη σύνταξη χωρίς εξαγορά

Να αναγνωρίζεται η υποχρεωτική στρατιωτική θητεία ως συντάξιμος χρόνος χωρίς την καταβολή χρημάτων ζητά ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Καστοριάς, θέτοντας το ζήτημα της ασφαλιστικής αναγνώρισης της θητείας στο επίκεντρο μιας ευρύτερης διεκδίκησης.

Όπως επισημαίνει ο Σύλλογος, σήμερα η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για συνταξιοδοτικούς σκοπούς συνδέεται με την καταβολή χρηματικού ποσού από τον ασφαλισμένο. Κατά την άποψή του, το καθεστώς αυτό πρέπει να επανεξεταστεί, καθώς η στρατιωτική θητεία αποτελούσε υποχρέωση που επέβαλλε η Πολιτεία και όχι προσωπική επιλογή του εργαζομένου.

Ιδιαίτερα για όσους υπηρέτησαν σε περιόδους κατά τις οποίες η θητεία διαρκούσε 18 ή ακόμη και 24 μήνες, η υποχρέωση αυτή μπορούσε να καθυστερήσει την έναρξη της επαγγελματικής τους πορείας και τη συγκέντρωση ασφαλιστικού χρόνου.

Ο Σύλλογος θεωρεί, επομένως, ότι δεν είναι δίκαιο να απαιτείται από τους πολίτες να πληρώνουν δεκαετίες αργότερα για την αναγνώριση ενός χρονικού διαστήματος κατά το οποίο υποχρεώθηκαν να υπηρετήσουν.

Η διεκδίκηση, σύμφωνα με τον Σύλλογο, δεν αφορά αποκλειστικά τους εκπαιδευτικούς, αλλά ευρύτερα τους ασφαλισμένους που εκπλήρωσαν τη στρατιωτική τους υποχρέωση, ανεξάρτητα από το αν εργάστηκαν στη συνέχεια στο Δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι.

Τι ζητά από την Πολιτεία

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Καστοριάς καλεί τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) να επαναφέρει το ζήτημα σε πανελλαδικό επίπεδο και να το μεταφέρει στην ΑΔΕΔΥ, ώστε να εξεταστεί ως ευρύτερη ασφαλιστική διεκδίκηση. Παράλληλα, προτείνει να διερευνηθεί η συνεργασία με συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα.

Επιπλέον, ζητά από τα αρμόδια υπουργεία να εξετάσουν νομοθετική ρύθμιση για την αυτόματη αναγνώριση της υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιμου χρόνου χωρίς εξαγορά, ενώ καλεί τη βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς να συμβάλει στην ανάδειξη του θέματος και στην αναζήτηση λύσης μέσω της Βουλής.

Ο Σύλλογος διευκρινίζει ότι δεν επιδιώκει προνομιακή μεταχείριση ενός επαγγελματικού κλάδου, αλλά μια ρύθμιση με ευρύτερη ασφαλιστική και κοινωνική διάσταση.

Η επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Καστοριάς

Θέμα: Αναγνώριση της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου χρόνου χωρίς εξαγορά

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Καστοριάς θέτει ένα ζήτημα που αφορά άμεσα πολλούς εκπαιδευτικούς, αλλά και ευρύτερα τους ασφαλισμένους πολίτες: την αναγνώριση της υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιμου χρόνου χωρίς την καταβολή χρηματικού ποσού.

Το ισχύον ασφαλιστικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα αναγνώρισης της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου χρόνου, συνδέει όμως τη διαδικασία με την οικονομική επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο καθεστώς πρέπει να επανεξεταστεί.

Η στρατιωτική θητεία ήταν υποχρέωση, όχι επιλογή

Για χιλιάδες εργαζομένους, η στρατιωτική θητεία αποτέλεσε μια περίοδο κατά την οποία αναγκάστηκαν να διακόψουν ή να καθυστερήσουν την επαγγελματική τους πορεία. Δεν επρόκειτο για προσωπική επιλογή αποχής από την εργασία, αλλά για υποχρέωση που επέβαλε η ίδια η Πολιτεία.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν κανονικά την επαγγελματική τους διαδρομή και να συγκεντρώνουν αντίστοιχο ασφαλιστικό χρόνο. Για όσους υπηρέτησαν σε περιόδους κατά τις οποίες η θητεία διαρκούσε 18 ή ακόμη και 24 μήνες, η επίδραση στην έναρξη της εργασιακής και ασφαλιστικής τους πορείας ήταν σημαντική.

Σήμερα, αρκετές δεκαετίες αργότερα, οι ίδιοι εργαζόμενοι μπορεί να χρειάζεται να καταβάλουν σημαντικά ποσά προκειμένου να αναγνωρίσουν συνταξιοδοτικά τον χρόνο που υποχρεώθηκαν να αφιερώσουν στην Πολιτεία.

Ένα ζήτημα ασφαλιστικής δικαιοσύνης

Το ερώτημα που προκύπτει είναι σαφές: είναι δίκαιο να επιβαρύνεται οικονομικά ένας πολίτης για την αναγνώριση ενός χρονικού διαστήματος κατά το οποίο δεν μπορούσε να εργαστεί κανονικά, επειδή είχε υποχρεωθεί να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία;

Δεν ζητούμε να θεωρηθεί ως πραγματικός χρόνος εργασίας ένα διάστημα κατά το οποίο δεν υπήρχε εργασία. Ζητούμε να αναγνωριστεί η ιδιαίτερη φύση της στρατιωτικής υπηρεσίας: ο ασφαλισμένος δεν επέλεξε να απουσιάσει από την επαγγελματική του ζωή, αλλά υποχρεώθηκε να υπηρετήσει.

Για τον λόγο αυτό θεωρούμε εύλογο να εξεταστεί εάν η οικονομική επιβάρυνση για την ασφαλιστική αναγνώριση του συγκεκριμένου χρόνου θα πρέπει να εξακολουθήσει να βαρύνει τον ίδιο τον πολίτη.

Το ζήτημα αφορά σημαντικό αριθμό εκπαιδευτικών, αλλά δεν περιορίζεται στον κλάδο μας. Αφορά όσους υπηρέτησαν τη στρατιωτική τους θητεία και στη συνέχεια εργάστηκαν στην εκπαίδευση, σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, στον ιδιωτικό τομέα ή ως αυτοαπασχολούμενοι.

Η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου χρόνου χωρίς εξαγορά έχει ήδη τεθεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Θεωρούμε, επομένως, ότι υπάρχει περιθώριο να ανοίξει ένας ευρύτερος θεσμικός διάλογος για την επανεξέταση του ισχύοντος πλαισίου και τη δυνατότητα νομοθετικής παρέμβασης.

Οι παρεμβάσεις που ζητά ο Σύλλογος

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Καστοριάς καλεί:

Τη ΔΟΕ να αναδείξει εκ νέου το ζήτημα σε πανελλαδικό επίπεδο και να το μεταφέρει στην ΑΔΕΔΥ, ώστε να εξεταστεί ως ευρύτερη ασφαλιστική διεκδίκηση.

Την ΑΔΕΔΥ να εξετάσει την υιοθέτησή του ως διεκδίκηση που αφορά ευρύτερα τους εργαζομένους και τους ασφαλισμένους.

Τα αρμόδια υπουργεία να διερευνήσουν τη δυνατότητα νομοθετικής ρύθμισης, με την οποία η υποχρεωτική στρατιωτική υπηρεσία θα αναγνωρίζεται αυτοδίκαια και χωρίς εξαγορά ως συντάξιμος χρόνος.

Τη βουλευτή της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς να εξετάσει το αίτημα και να συμβάλει, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού της ρόλου, στην ανάδειξή του και στην αναζήτηση νομοθετικής λύσης.

Τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του ιδιωτικού τομέα να εξετάσουν τη δυνατότητα διαλόγου και συντονισμού, καθώς το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους δημοσίους υπαλλήλους.

Θέλουμε να είμαστε απολύτως σαφείς: δεν ζητούμε προνομιακή μεταχείριση των εκπαιδευτικών ούτε ειδική ρύθμιση για έναν συγκεκριμένο επαγγελματικό κλάδο. Θέτουμε ένα ζήτημα που αφορά όλους όσοι υποχρεώθηκαν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία και στη συνέχεια χρειάστηκε να καταβάλουν χρήματα για να αναγνωρίσουν ασφαλιστικά τον χρόνο αυτό.

Το αίτημα για νομοθετική ρύθμιση

Η διεκδίκησή μας στηρίζεται σε μια απλή αρχή: ο χρόνος που ένας πολίτης υποχρεώθηκε να προσφέρει στην Πολιτεία δεν θα πρέπει να μετατρέπεται εκ των υστέρων σε οικονομική επιβάρυνση του ίδιου, προκειμένου να αξιοποιηθεί συνταξιοδοτικά.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε να εξεταστεί η αυτοδίκαιη και χωρίς εξαγορά αναγνώριση της υποχρεωτικής στρατιωτικής υπηρεσίας ως συντάξιμου χρόνου.

Καλούμε τη ΔΟΕ να αναλάβει την πανελλαδική ανάδειξη του θέματος, την ΑΔΕΔΥ να εξετάσει την υιοθέτησή του ως ευρύτερη ασφαλιστική διεκδίκηση και την Πολιτεία να ανοίξει τον αναγκαίο θεσμικό διάλογο για μια ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση.

Το ζήτημα δεν πρέπει να παραμείνει ατομική υπόθεση κάθε εργαζομένου που βρίσκεται αντιμέτωπος με το κόστος αναγνώρισης της στρατιωτικής του υπηρεσίας.

Δεν ζητάμε να χαριστεί χρόνος. Ζητάμε να αναγνωριστεί με δίκαιο τρόπο ο χρόνος που ο πολίτης υποχρεώθηκε να προσφέρει στην Πολιτεία.

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Ν. Καστοριάς

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