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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Στη Γαλλία με 23 παίκτες για το ευρωπαϊκό ραντεβού με τη Ρεν

ΟΦΗ ΟΜΑΔΙΚΗ 2026 27
clock 14:10 | 13/10/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Στην τελική ευθεία για την αναμέτρηση με τη Ρεν στη Γαλλία βρίσκεται ο ΟΦΗ, ο οποίος ολοκλήρωσε το πρωί της Τρίτης (13/10) το σκέλος της προετοιμασίας του στην Κρήτη, ενόψει του αγώνα της Πέμπτης (15/10, 22:00) για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Η τελευταία προπόνηση επί κρητικού εδάφους πραγματοποιήθηκε στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο και περιλάμβανε ασκήσεις δύναμης και τακτικής, με το τεχνικό επιτελείο να ολοκληρώνει την προετοιμασία της ομάδας πριν από το ταξίδι στη Γαλλία.

Ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει το πρωί της Τετάρτης με πτήση τσάρτερ, με 23 ποδοσφαιριστές στην αποστολή για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεν.

Αναλυτικά, στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι:

Χριστογεώργος, Lilo, Κατσίκας, Νικολάου, Κωστούλας, Πούγγουρας, Krizmanic, Dickmann, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Gonzalez, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Nuss, Cantalapiedra, Σιτμαλίδης, Θεοδοσουλάκης και Kodro.

Εκτός έμειναν οι τραυματίες Σιέλης, Ισέκα και οι Μαρινάκης και Χατζηγιοβάνης, οι οποίοι είναι εκτός Ευρωπαϊκής λίστας. Ο Χατζηγιοβάνης παρότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην αναμέτρηση της Πέμπτης, αποφασίστηκε να ταξιδέψει και εκείνος προκειμένου να μην χάσει καμία προπόνηση αφού ακολουθεί το δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Καλαμάτα (18/10).

Με στόχο μια ανταγωνιστική εμφάνιση στη Γαλλία

Οι Κρητικοί στρέφουν πλέον την προσοχή τους αποκλειστικά στην αναμέτρηση με τη Ρεν, σε ένα απαιτητικό ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στη γαλλική ομάδα.

Με την προετοιμασία στην Κρήτη να έχει ολοκληρωθεί, ο ΟΦΗ καλείται να παρουσιαστεί έτοιμος στο Roazhon Park, επιδιώκοντας να διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης. Στπ πλευρό της η Κρητική ομάδα θα έχει τουλάχισυον 500 φιλάθλους.

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