L’Équipe: Προειδοποιεί τη Ρεν να προσέξει τον ΟΦΗ λόγω ...Χοφενχάϊμ

Η γαλλική εφημερίδα L’Équipe σε δημοσίευμα της, στέκεται στην ηττα του ΟΦΗ από την ΑΕΚ με 3-0, λίγες ημέρες πριν από την αναμέτρηση με τη Ρεν, αλλά υπενθυμίζει ότι οι Κρητικοί έχουν ήδη προκαλέσει έκπληξη στο Europa League με τη νίκη επί της Χόφενχαϊμ.

Η βαριά ήττα από την ΑΕΚ ήρθε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική στιγμή για τον ΟΦΗ, λίγες ημέρες πριν από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ρεν στη Γαλλία. Η γαλλική αθλητική εφημερίδα L’Équipe, σε δημοσίευμά της στις 10 Οκτωβρίου 2026, καταγράφει το αρνητικό αποτέλεσμα των Κρητικών και εξετάζει τα δεδομένα ενόψει της αναμέτρησης στο Roazhon Park.

Με τίτλο που επισημαίνει ότι ο ΟΦΗ υπέστη βαριά ήττα από την ΑΕΚ και προβλημάτισε με την εικόνα του, το γαλλικό δημοσίευμα υπογραμμίζει πως η ομάδα του Ηρακλείου δεν πραγματοποίησε την καλύτερη δυνατή εμφάνιση στο πρωτάθλημα πριν από το απαιτητικό ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Το 3-0 από την ΑΕΚ και η βαθμολογική θέση

Η L’Équipe αναφέρεται στην ήττα του ΟΦΗ με 3-0 από την ΑΕΚ, η οποία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρισκόταν στη δεύτερη θέση του ελληνικού πρωταθλήματος και παρέμενε αήττητη.

Το σκορ άνοιξε με το γκολ του Φιλίπε Ρέλβας στο 41ο λεπτό, έπειτα από πάσα του πρώην ποδοσφαιριστή της Ρεν, Λόβρο Μάγιερ, ενώ στο τέλος της αναμέτρησης σκόραραν οι Χάρολντ Μουκουντί και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς.

Η γαλλική εφημερίδα σημειώνει ακόμη ότι ο ΟΦΗ, ως κάτοχος του Κυπέλλου Ελλάδας, βρισκόταν στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος με 10 βαθμούς, έχοντας γνωρίσει τη δεύτερη ήττα του στη σεζόν.

Η Ρεν καλείται να προσέξει τον ΟΦΗ

Παρά το αρνητικό αποτέλεσμα, το δημοσίευμα δεν αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ ως έναν αντίπαλο που η Ρεν μπορεί να υποτιμήσει. Αντιθέτως, υπενθυμίζει ότι οι Γάλλοι προέρχονταν από μια απογοητευτική ισοπαλία χωρίς τέρματα απέναντι στη Στουρμ Γκρατς στην Αυστρία.

Παράλληλα, η L’Équipe στέκεται στη νίκη του ΟΦΗ με 2-0 επί της Χόφενχαϊμ στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα έκπληξη.

Το συγκεκριμένο στοιχείο λειτουργεί ως υπενθύμιση προς τη Ρεν ότι η εικόνα του ΟΦΗ στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν αρκεί από μόνη της για να προεξοφλήσει την ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Το μήνυμα ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης

Η γαλλική προσέγγιση εστιάζει στην αντίθεση ανάμεσα στην απογοητευτική εμφάνιση του ΟΦΗ απέναντι στην ΑΕΚ και στην επιτυχία του απέναντι στη Χόφενχαϊμ. Οι Κρητικοί καλούνται να αφήσουν πίσω τους την ήττα και να παρουσιάσουν ένα διαφορετικό πρόσωπο στη Γαλλία.

Για τη Ρεν, από την άλλη πλευρά, η αναμέτρηση αποτελεί ευκαιρία να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρώπη, χωρίς όμως να παραβλέψει ότι ο αντίπαλός της έχει ήδη αποδείξει πως μπορεί να γίνει επικίνδυνος.

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