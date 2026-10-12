Η UEFA έκανε αφιέρωμα στον ΟΦΗ για την ιστορική ευρωπαϊκή πρεμιέρα του (βίντεο)

Αφιέρωμα στον ΟΦΗ έκανε η της UEFA έχει, με αφορμή την παρθενική συμμετοχή του στη League Phase του Europa League.

Το αφιέρωμα γυρίζει τον χρόνο στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ομάδας απέναντι στη Χόφενχαϊμ, καταγράφοντας τις στιγμές και τις εμπειρίες που σημάδεψαν αυτή τη μεγάλη νίκη για τους Κρητικούς.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Γιώργο Κανελλόπουλο, ο οποίος μοιράζεται την εμπειρία του από την αναμέτρηση, αλλά και στον Ανδρέα Μπουχαλάκη, μέσα από μια συνέντευξη που εστιάζει στη ζωή και την προσωπική του πορεία.

Στο αφιέρωμα συμμετέχει φυσικά και ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μεταφέροντας τη δική του οπτική για την ομάδα και τη συμμετοχή της στη διοργάνωση.

Πρόκειται για μια ξεχωριστή παρουσίαση της ευρωπαϊκής πορείας του ΟΦΗ, που αναδεικνύει τόσο τις αγωνιστικές στιγμές όσο και τους ανθρώπους πίσω από την προσπάθεια της ομάδας.

Παράλληλα υπάρχουν και δηλώσεις του επί δεκαετίες στελέχους της ΠΑΕ ΟΦΗ, Μανώλη Τζιρίτα που είχε ζήσει και τις μεγάλες Ευρωπαϊκές νίκες της ομάδας επί εποχής Γκέραρντ.

Δείτε το αφιέρωμα της UEFA και όσα μοιράζονται ο Γιώργος Κανελλόπουλος και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης για την ξεχωριστή αυτή εμπειρία.

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