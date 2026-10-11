Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0: Με Ρέτσο πήρε το ντέρμπι -Η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 1-0 του Παναθηναϊκού χάρη στο γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου στο 34ο λεπτό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League. Με δέκα παίκτες έμεινα οι «ερυθρόλευκοι» από το 65ο λεπτό, μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που αντίκρυσε ο Μανώλης Σάλιακας. Η ομάδα του Πειραιά μείωσε στο -2 την απόσταση από το «ρετιρέ», όπου παραμένουν οι «πράσινοι».

Ο Ολυμπιακός είχε την πρώτη τελική στο 4ο λεπτό, όταν ο Φορτούνης βρήκε στο χώρο τον Τσικίνιο, ο οποίος σούταρε χαμηλά, αλλά ο Πένια μπλόκαρε σταθερά. Στο αμέσως επόμενο λεπτό (5’), το λάθος του Καμαρά στο όριο της περιοχής, έφερε τον Φορτούνη σε θέση βολής, αλλά η εκτέλεσή του έφυγε πολύ πλάγια, ενώ 13’ η κεφαλιά του Μάριους έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 29’ ο Καλάμπρια έκανε ένα χαμηλό γύρισμα στην περιοχή κι ο Τεττέη προσπάθησε να σκοράρει με τακουνάκι, αλλά ο Ορτέγκα είχε καλή αντίληψη της πορείας της μπάλας και μπλόκαρε σταθερά, ενώ στο 34’ ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ με τον Ρέτσο. Σε εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, ο Τεττέη έδιωξε με το κεφάλι, αλλά η μπάλα επέστρεψε απ’ την κεφαλιά του Φρόιλερ και «στρώθηκε» προς τον Ρέτσο που πλάσαρε για το 1-0 του Ολυμπιακού.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός είχε άλλη μία καλή στιγμή με το απευθείας φάουλ του Φορτούνη στο 52’ που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 55’ η κεφαλιά του Φρόιλερ στο δεύτερο δοκάρι, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, έφυγε πάνω απ’ τα δοκάρια. Στο 64’ από πάσα του Ουναΐ, ο Σαλάχ-Εντίν έπιασε ένα καλό χαμηλό σουτ, αλλά ο Ορτέγκα έκανε μία εξαιρετική επέμβαση στη γωνία του, ενώ στο 66’ αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη ο Σάλιακας για μαρκάρισμα πάνω στον Αντίνο.

Ένα λεπτό αργότερα (67’) ο Τσικίνιο είχε ένα καλό σουτ που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 76’ το πλασέ του Ουναΐ πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια των «ερυθρόλευκων». Στο 88’ από εκτέλεση φάουλ του Λούζα, η κεφαλιά του Τεττέη πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στα τελευταία λεπτά παρά την πίεση των «πράσινων» η άμυνα του Ολυμπιακού κράτησε ως το τέλος τη νίκη με 1-0.

Διαιτητής: Αλεχάντρο Χοσέ Ερνάντεθ Ερνάντεθ (Ισπανία)



Κίτρινες: 25’ Φορτούνης, 45’+1’ Ρέτσος, 63’ Σάλιακας - 25΄Ταμπόρδα, 43’ Αντίνο, 47’ Σαλάχ-Εντίν, 51’ Ντε Φράι, 77’ Λιβάι Γκαρσία, 83’ Λούζα, 90’+2’ Γιάγκουσιτς.



Αποβολές: 66’ Σάλιακας (2η κίτρινη)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Ορτέγκα, Τικνιζιάν (85′ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Σάλιακας, Φρόιλερ, Πουέρτα (89′ Έσε), Τσικίνιο (69′ Πέντερσεν), Φορτούνης (69′ Μαρτίνς), Ζότα, Μάριους (69′ Γιάρεμτσουκ).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Πένια, Κυριακόπουλος (46′ Σαλάχ-Εντίν), Φαν Ντρόνγκελεν, Ντε Φράι, Καλάμπρια, Καμαρά (46′ Κάνγκουα), Λουζά, Αντίνο (73′ Ντέσερς), Ταμπόρδα (62΄ Γκαρσία), Ουναΐ (84′ Γιάγκουσιτς), Τεττέη.

Super League | 6η αγωνιστική

Σάββατο 10 Οκτωβρίου



ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0



Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

Κυριακή 11 Οκτωβρίου



Ηρακλής – Λεβαδειακός 2-0



Κηφισιά – Παναιτωλικός 2-0



Άρης – Βόλος 3-2



21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου



18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

Βαθμολογία



1. Παναθηναϊκός 15



2. ΑΕΚ 14



3. Ολυμπιακός 13



4, ΠΑΟΚ* 12



5. ΟΦΗ 10



6. Άρης 7



7. Ηρακλής 9



8. Παναιτωλικός 9



9. Κηφισιά 8



10. Αστέρας Τρίπολης 5



11. Καλαμάτα* 4



12. Ατρόμητος 2



13. Λεβαδειακός 1



14. Βόλος -1



* Ματς λιγότερο.



** Στον Βόλο έχει επιβληθεί ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών.

Επόμενη (7η) αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου



17:00 Λεβαδειακός – Βόλος



19:30 Ατρόμητος – ΑΕΚ

Κυριακή 18 Οκτωβρίου



16:00 Καλαμάτα – ΟΦΗ



17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός



19:00 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης



20:00 Κηφισιά – Άρης



21:00 ΠΑΟΚ – Ηρακλής