Super League: Πρώτη νίκη για τον Αστέρα Τρίπολης, 2-1 επί του Ατρομήτου

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Την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League πανηγύρισε ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος επικράτησε με 2-1 του Ατρομήτου στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και κατάφερε να πάρει προβάδισμα δύο τερμάτων μέσα στα πρώτα 22 λεπτά, χάρη στα γκολ των Κάλβιν Κετού και Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο Ατρόμητος, ωστόσο, αντέδρασε άμεσα, με τον Ντάνι Γκαρθία να μειώνει σε 2-1 μόλις δύο λεπτά αργότερα, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων στη συνέχεια, το σκορ δεν άλλαξε, με τους Αρκάδες να κρατούν το πολύτιμο τρίποντο και να παίρνουν βαθμολογική ανάσα.

Δυνατό ξεκίνημα και δύο γκολ για τους Αρκάδες



Ο Αστέρας μπήκε αποφασισμένος στον αγωνιστικό χώρο και άνοιξε το σκορ μόλις στο 4ο λεπτό. Έπειτα από προσπάθεια του Μπαρτόλο και απόκρουση του Χουτεσιώτη, ο Έντερ τροφοδότησε τον Κετού, ο οποίος από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 11’ έφτασαν κοντά σε δεύτερο γκολ, όμως ο Χουτεσιώτης σταμάτησε την κεφαλιά του Μπαρτόλο, με τον Κετού να μην καταφέρνει να αξιοποιήσει το ριμπάουντ.

Το 2-0 ήρθε τελικά στο 22’. Μετά από σέντρα του Άλεξ Μέντες από τα αριστερά, ο Μπαρτόλο πήρε την κεφαλιά και διπλασίασε τα τέρματα του Αστέρα.

Η απάντηση του Ατρομήτου ήταν άμεση. Στο 24’, ο Ντάνι Γκαρθία με εξαιρετικό πλασέ μείωσε σε 2-1, βάζοντας ξανά τους Περιστεριώτες στη διεκδίκηση ενός θετικού αποτελέσματος.

Ένταση, VAR και χαμένες ευκαιρίες



Το πρώτο ημίχρονο είχε αρκετές διακοπές και ένταση, με τον Ατρόμητο να ζητά πέναλτι στο 37’ για μαρκάρισμα στον Τσιγγάρα, χωρίς να καταλογίζεται παράβαση.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο διαιτητής Δημήτρης Μόσχου αρχικά υπέδειξε πέναλτι υπέρ του Αστέρα για χέρι σε προσπάθεια του Μπαρτόλο. Ωστόσο, έπειτα από παρέμβαση του VAR και έλεγχο της φάσης στο μόνιτορ, ανακάλεσε την απόφασή του.

Το δεύτερο ημίχρονο είχε διαφορετική εικόνα, με τον ρυθμό να πέφτει και τις δύο ομάδες να δυσκολεύονται να δημιουργήσουν μεγάλες ευκαιρίες.

Ο Ατρόμητος προσπάθησε να φτάσει στην ισοφάριση, με τον Παπαδόπουλο να μπλοκάρει το σουτ του Μουτουσαμί στο 59’, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Τσιλούλης αστόχησε.

Από την πλευρά του, ο Αστέρας απείλησε με τον Μακέντα στο 64’, όμως ο Χουτεσιώτης απέκρουσε, ενώ λίγο πριν από τη λήξη σταμάτησε και την προσπάθεια του Τσίκο.

Το τελευταίο σφύριγμα βρήκε τον Αστέρα Τρίπολης νικητή με 2-1, σε μια αναμέτρηση που του έδωσε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League.

Οι Αρκάδες ανέβηκαν στους 5 βαθμούς, ενώ ο Ατρόμητος παρέμεινε στους 2, συνεχίζοντας να αναζητά την αγωνιστική του ανάκαμψη.

Στις εξέδρες του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» βρέθηκε και ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά.

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1



Γκολ: 4’ Κετού, 22’ Μπαρτόλο – 24’ Γκαρθία.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου).

Κίτρινες κάρτες: Τσίκο – Γκαρθία, Οφόρι.

Αστέρας Τρίπολης (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Χρυσόπουλος, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κώτσιρας, Κουρμπέλης (31’ Τσίκο), Γκονζάλες (90’+1’ Μπουζούκης), Κετού (71’ Παπακανέλλος), Μπαρτόλο (90’+1’ Ρικαρντίνιο), Μακέντα (90’+1’ Καλτσάς).

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές (46’ Τσιλούλης, 74’ Κώτσης), Ούρονεν, Σταυρόπουλος, Μάγκνουσον, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Τσούμπερ, Πνευμονίδης (46’ Οφόρι), Γκαρθία (84’ Σερζίνιο), Περέα (74’ Τσαντίλας).

Αναλυτικά η 6η αγωνιστική:

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

17:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Λεβαδειακός

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

19:00 Άρης – Βόλος

21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026

18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3. ΠΑΟΚ 12

4. ΟΦΗ 10

5. Ολυμπιακός 10

6. Παναιτωλικός 9

7. Άρης 7

8. ΠΟΤ Ηρακλής 6

9. Κηφισιά 5

10. Αστέρας Τρίπολης 5

11. Καλαμάτα 4

12. Βόλος 2

13. Ατρόμητος 2

14. Λεβαδειακός 1

Η επόμενη 7η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Βόλος

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 Καλαμάτα – ΟΦΗ

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

20:00 Κηφισιά – Άρης

21:00 ΠΑΟΚ – ΠΟΤ Ηρακλής

Ατρόμητος – ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

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