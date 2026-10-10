ΑΕΚ-ΟΦΗ 3-0: Βαριά ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια για την Κρητική ομάδα

O ΟΦΗ γνώρισε βαριά ήττα στη Νέα Φιλαδέλφεια από την ΑΕΚ με 3-0 , στο εναρκτήριο ματς της 6ης αγωνιστικής.

Η κρητική ομάδα στάθηκε ανταγωνιστική για μεγάλο διάστημα της αναμέτρησης, όμως δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα απέναντι στην Ένωση, η οποία βρήκε τις λύσεις στο δεύτερο μισό του αγώνα και έφτασε σε μια εμφατική επικράτηση.

Στους 14 βαθμούς ανέβηκε η ΑΕΚ που θα ξεκινήσει με ανεβασμένη ψυχολογία το δεκαήμερο ταξίδι της στην Αγγλία για τα ματς του UEFA Champions League απέναντι σε Σαχτάρ Ντόνετσκ (14/10) και Μάντσεστερ Σίτι (20/10). Οι Κρητικοί, από την άλλη, έμειναν στους 10 βαθμούς και θα πάνε στη Γαλλία για το ματς με τη Ρεν (15/10), για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League.

Προβάδισμα για την ΑΕΚ πριν από την ανάπαυλα

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν ρυθμό, με τον ΟΦΗ να δίνει έμφαση στην αμυντική του λειτουργία και να αναζητά τις ευκαιρίες του στην κόντρα επίθεση.

Η ΑΕΚ σταδιακά πήρε την πρωτοβουλία των κινήσεων και άρχισε να απειλεί την εστία του Χριστογεώργου. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ σταμάτησε την προσπάθεια του Γιόβιτς στο 10’, ενώ στο 17’ μπλόκαρε και το σουτ του Μαρίν.

Το επόμενο δεκάλεπτο είχε πολλές διαμαρτυρίες. Αρχικά από την πλευρά του ΟΦΗ, για πέναλτι σε μια διεκδίκηση της μπάλας ανάμεσα σε Κόντρο και Πήλιο στα όρια της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ - ο Κόντης αντίκρισε κίτρινη κάρτα. Κι εν συνεχεία από την πλευρά των «κιτρινόμαυρων», με τον Νίκολιτς να «κιτρινίζεται», όταν ο Κουτέσα πήρε την μπάλα από τον Κωστούλα και σκόραρε, αλλά χρεώθηκε με επιθετικό φάουλ. Διαιτητής και VAR (Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Ιωάννης Παπαδόπουλος) είχαν σύμφωνη γνώμη και στις δυο περιπτώσεις.

Στο 24’ η Ένωση είχε δοκάρι με τον Κοϊτά, ενώ στο 30’ ο Κουτέσα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για επιθετικό φάουλ στον Κωστούλα.

Η πίεση των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο 41’. Μετά από εξαιρετική εκτέλεση κόρνερ του Μάγερ, ο Ρέλβας πήρε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ, δίνοντας στην ΑΕΚ το προβάδισμα λίγο πριν από την ανάπαυλα.

Η αποβολή του Αϊτόρ ...συνοδεύτηκε από 2 γκολ της ΑΕΚ

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΟΦΗ προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα και να αναζητήσει την ισοφάριση, ενώ η ΑΕΚ περίμενε τις ευκαιρίες της για να χτυπήσει στην αντεπίθεση.

Στο 56’, ο Κοϊτά έχασε σημαντική ευκαιρία να κάνει το 2-0, στέλνοντας την μπάλα άουτ με δυνατό σουτ.

Η αυστηρή αποβολή του Αϊτόρ στο 66’, με δεύτερη κίτρινη κάρτα για μαρκάρισμα στον Ζίνι, δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια των Κρητικών, οι οποίοι αναγκάστηκαν να συνεχίσουν με δέκα ποδοσφαιριστές.

Η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και στο 83’ διπλασίασε τα τέρματα της. Ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ και ο Μουκουντί με νέα κεφαλιά νίκησε τον Χριστογεώργο για το 2-0.

Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, με τον Γκατσίνοβιτς να βρίσκει δίχτυα στο 90+3’, ολοκληρώνοντας τη νίκη της Ένωσης.

Σκόρερ: 41’ Ρέλβας, 83’ Μουκουντί, 90+3’ Γκατσίνοβιτς.

Αποβολή: 66’ Αϊτόρ (δεύτερη κίτρινη).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάγερ, Κάιρινεν (62’ Ζίνι), Μαρίν, Κουτέσα (67’ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά, Γιόβιτς.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Αθανασίου, Κρίζμανιτς, Πούγγουρας, Κωστούλας (78’ Γκονζάλεθ), Ντίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης (71’ Αποστολάκης), Αϊτόρ, Φούντας (71’ Νους), Κόντρο (78’ Χατζηγιοβάννης).

Αναλυτικά η 6η αγωνιστική:

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026

ΑΕΚ – ΟΦΗ 3-0

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος 2-1

Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026

17:00 ΠΟΤ Ηρακλής – Λεβαδειακός

17:00 Κηφισιά – Παναιτωλικός

19:00 Άρης – Βόλος

21:00 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026

18:00 ΠΑΟΚ – Καλαμάτα

Βαθμολογία

1. Παναθηναϊκός 15

2. ΑΕΚ 14

3. ΠΑΟΚ 12

4. ΟΦΗ 10

5. Ολυμπιακός 10

6. Παναιτωλικός 9

7. Άρης 7

8. ΠΟΤ Ηρακλής 6

9. Κηφισιά 5

10. Αστέρας Τρίπολης 5

11. Καλαμάτα 4

12. Βόλος 2

13. Ατρόμητος 2

14. Λεβαδειακός 1

Η επόμενη 7η αγωνιστική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου

17:00 Λεβαδειακός – Βόλος

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

16:00 Καλαμάτα – ΟΦΗ

17:00 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός

17:30 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

20:00 Κηφισιά – Άρης

21:00 ΠΑΟΚ – ΠΟΤ Ηρακλής

Ατρόμητος – ΑΕΚ ΑΝΑΒΟΛΗ

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