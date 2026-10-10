Κόντης: «Είναι πολύ φτηνό να χάνεις από τρία κόρνερ»

Την απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο ο ΟΦΗ γνώρισε την ήττα με 3-0 από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια εξέφρασε ο Χρήστος Κόντης, αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης για την 6η αγωνιστική της Super League.

Ο προπονητής των «ασπρόμαυρων» στάθηκε ιδιαίτερα στα τρία γκολ που δέχθηκε η ομάδα του από εκτελέσεις κόρνερ, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν τρόπο με τον οποίο δεν θα έπρεπε να έχει χάσει το παιχνίδι, ειδικά από τη στιγμή που είχε προηγηθεί δουλειά στις στατικές φάσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Παράλληλα, ο τεχνικός του ΟΦΗ αναγνώρισε την ανωτερότητα της ΑΕΚ, επισημαίνοντας ότι η ομάδα του δεν κατάφερε να εφαρμόσει το αγωνιστικό της πλάνο, ενώ έκανε αρκετά λάθη στις πρώτες μεταβιβάσεις και βιάστηκε στις επιθετικές της προσπάθειες.

«Ξέραμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μία ομάδα που την ξέρουμε πάρα πολύ καλά.

Νομίζω ότι είμαι απογοητευμένος γιατί χάσαμε ένα παιχνίδι από τρεις στατικές φάσεις, τρία κόρνερ, τρία γκολ. Είναι πολύ φτηνό να χάνεις έτσι και το χειρότερο είναι ότι αυτή την εβδομάδα δουλέψαμε στις στατικές φάσεις γιατί είναι πολύ δυνατή η ΑΕΚ εκεί.

Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε αυτό που θέλαμε. Ήμασταν πολύ βιαστικοί στις επιθέσεις, η πρώτη μας πάσα ήταν λάθος.

Δίκαια χάσαμε το παιχνίδι από μία καλύτερη ΑΕΚ».

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