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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Super league: Πήρε φόρα η Κηφισιά, 2-0 τον Παναιτωλικό

κηφ
clock 19:27 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία, η Κηφισιά επιβλήθηκε με 2-0 του Παναιτωλικού στο «Απόστολος Νικολαΐδης», σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Χόρχε Πόμπο (20’) και Λιρόι Αμπάντα (90+6’) πέτυχαν τα γκολ για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, που θα μπορούσε να είχε «καθαρίσει» νωρίτερα το ματς. Για τα «καναρίνια» του Γιάννη Αναστασίου, το εντυπωσιακό ξεκίνημα αποτελεί πια παρελθόν. Ίσως αν στις καλύτερες στιγμές τους ήταν κάποιος άλλος αντί για τον Μαχαλά Οπόκου...

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάτιαν Λέτο): Ραμίρες, Πόμπο (81’ Κυριόπουλος), Μπένι (46’ Αντόνισε), Θεοδωρίδης (65’ Χριστόπουλος), Ρουκουνάκης, Γιάγκνε (90’+2’ Ούγκο Σόουζα), Αμπάντα, Φαν Έιμα, Σαγκάλ (65’ Ζέρσον Σόουζα), Ζολιμπουά, Μάνσο.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (85’ Μεχία), Μανρίκε, Γκράναθ, Θυμιάνης, Νακάμπα (71’ Άλεξιτς), Εστέμπαν, Μπάσι (57’ Μπρέγκου), Σουμά (57’ Τζενεπό), Οπόκου, Μπάτζι (85’ Σμυρλής).

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