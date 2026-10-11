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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ηρακλής - Λεβαδειακός 2-0: Με... υπογραφή Κράιντς(vid)

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clock 19:16 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην επιστροφή του στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, ο Ηρακλής κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη, επικρατώντας με 2-0 του Λεβαδειακού, σε αναμέτρηση για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Βάλτερ Ματσάρι έφτασε στο «τρίποντο» χάρη σε ένα εκρηκτικό τετράλεπτο στα μισά της επανάληψης. Η είσοδος των Σαντέ Σίλβα, Μάρκο Κράιντς αποδείχθηκε «κλειδί», αφού ο πρώτος δημιούργησε το 1-0 του Ρομπ Νιζέ (69’) κι ο δεύτερος συμμετείχε στο πρώτο τέρμα και πέτυχε το δεύτερο (72’). Οι Βοιωτοί είχαν ένα καλό διάστημα αλλά έμειναν εκ νέου δίχως νίκη και γκολ.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματσάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνα, Ρος, Σόρια (78’ Τσάκλα), Νανού, Ραντόγια, Σουρλής (64’ Κράιντς), Νιζέ (89’ Αναστασιάδης), Λόπεθ (46’ Σίλβα), Μάρκες (89’ Μιρ).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Ηλίας Χαραλάμπους): Ελιάσι, Παντέα, Βήχος, Πάνζο, Λιάγκας, Νίκας (62’ Σουτ), Κωστή, Εμμανουηλίδης (74’ Εμμανουηλίδης), Ούρσι (62’ Μπαλντέ), Βρακάς (74’ Ποπέσκου), Κόμπναν (45’ Οζέγκοβιτς).

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