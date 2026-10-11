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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έκανε τα εύκολα δύσκολα ο Άρης αλλά κέρδισε με 3-2 τον Βόλο

aris
clock 21:26 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έπειτα από ένα συναρπαστικό παιχνίδι που είχε δύο διαφορετικά «πρόσωπα», ο Άρης επιβλήθηκε με 3-2 του Βόλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν καταιγιστική στο πρώτο μέρος, σκοράροντας με τους Κριστιάν Κουαμέ (7’), Φαμπιάνο Λέισμαν (24’) και Τίνο Καντεβέρε (43’). Ο τελευταίος, μάλιστα, είχε νωρίτερα και χαμένο πέναλτι. Οι αλλαγές του Κώστα Μπράτσου έδωσαν άλλο «χρώμα» στην αναμέτρηση, με τους Θεσσαλούς να την κάνουν... θρίλερ, με τα γκολ των Ντέρεκ Αγιάκουα (58’) και Γιάννη Κάργα (86’). Ως εκεί, όμως...

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Βέλιο, Ρίτσαρντς, Κουαμέ (90’+1’ Γαλανόπουλος), Φαμπιάνο, Σούταλο, Ράτσιτς, Χόνγκλα (67’ Γένσεν), Μπρούμα (67’ Μπουσαϊντ), Γκαρέ (80’ Φαντιγκά), Καντεβέρε, Πετρίς.

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Κόμπα, Κάτσικας, Κάργας, Αγιάκουα, Γρόσδης (46’ Καμπελά), Μπούρνιτς (61’ Μπαρέ), Λυκουρίνος (84’ Τασιούρας), Φουρτάδο (84’ Χαραλαμπόγλου), Γκονζάλες, Λάμπρου (46’ Κρεσπί).

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