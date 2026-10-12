ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν: Έφυγαν 10.000 εισιτήρια – Ποιες θύρες έχουν εξαντληθεί

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Μεγάλη είναι από νωρίς η ζήτηση για το σπουδαίο παιχνίδι του ΟΦΗ με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, το οποίο θα διεξαχθεί στις 22 Οκτωβρίου 919:45) στο Παγκρήτιο Στάδιο, στο πλαίσιο της League Phase του Europa League.

Ο κόσμος του ΟΦΗ δείχνει έμπρακτα την επιθυμία του να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας σε αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση, με την κίνηση των εισιτηρίων να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.

Μέχρι στιγμής, μαζί με τα εισιτήρια διαρκείας, έχουν διατεθεί περίπου 10.000 εισιτήρια, ενώ αρκετές θύρες του Παγκρητίου έχουν ήδη γίνει sold out.

Συγκεκριμένα, εισιτήρια έχουν εξαντληθεί στις θύρες 1, 2, 10, 11, 12, 13, 14 και 20, με τη διάθεση να συνεχίζεται για τις υπόλοιπες διαθέσιμες θέσεις.

Σε ποιες θύρες υπάρχουν ακόμη εισιτήρια

Για όσους θέλουν να εξασφαλίσουν θέση στο Παγκρήτιο Στάδιο για τη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά, εισιτήρια εξακολουθούν να διατίθενται στις εξής θύρες:

Θύρα 15: 15 ευρώ – παιδικό εισιτήριο 7,50 ευρώ.

15 ευρώ – παιδικό εισιτήριο 7,50 ευρώ. Θύρα 9: 20 ευρώ – παιδικό εισιτήριο 10 ευρώ.

20 ευρώ – παιδικό εισιτήριο 10 ευρώ. Θύρα 3 ΚΑΙ19: 40 ευρώ – παιδικό εισιτήριο 20 ευρώ.

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