Γ’ Εθνική: Πρώτες νίκες για Εργοτέλη και Χερσόνησο

Τα Χανιά πραγματοποίησαν άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση επικρατώντας με το εμφατικό 8-0 της Νεάπολης και συνεχίζουν ακάθεκτα στην κορυφή της βαθμολογίας του κρητικού ομίλου της Γ’ Εθνικής.
Στο Γάζι, ο Εργοτέλης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη, επικρατώντας με ανατροπή 4-2 του Ρεθυμνιακού.Οι κιτρινόμαυροι βρέθηκαν νωρίς να χάνουν με 2-0 αλλά γύρισαν το ματς.
ΠΟΑ και Πανακρωτηριακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Ατσαλένιο ενώ ο Γιούχτας έμεινε στο 1-1 με τον ΑΟΑΝ στον Άγιο Νικόλαο.
Tα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής
Χερσόνησος-ΑΟΤ 1-0
(46’ Φρόκου)
Επισκοπή-Πλατανιάς 1-0
(61’ Κωστάκης)
ΑΟΑΝ-Γιούχτας 1-1
(52΄Τρόκα / 48’ Μάνος)
Χανιά-Νεάπολη 8-0
(12′, 57′ πεν. Ρόβας, 29′ αυτ. Ντούκα, 37′ Γροντής, 43′ Μίσκου, 54′, 71′ Τούργκοτ, 77′ Κουντεντάκης)
Εργοτέλης-Ρεθυμνιακός 4-2
(43′ Κιρκιλιανίδης, 53’ Κουτάντος, 61’ Πατηνιώτης 89’ Σκόνδρας / 5’, 14’ Μπάρο)
ΠΟΑ-Πανακρωτηριακός 2-2
(30′, 62′ Ροβίθης / 20’, 48’ Παπαθανασίου)
Βαθμολογία
1. Χανιά 9 (15-2)
2. Επισκοπή 7 (2-0)
3. ΑΟΑΝ 5 (4-2)
-. Πανακρωτηριακός 5 (3-2)
-. ΠΟΑ 5 (4-3)
6. Εργοτέλης 4 (6-5)
-. Ρεθυμνιακός 4 (6-5)
8.Γιούχτας 3 (2-2)
9.Χερσόνησος 3 (3-9)
10.Πλατανιάς 1 (1-4)
– ΑΟΤ. 1 (1-4)
12. Νεάπολη 0 (0-10)
Επόμενη (4η) αγωνιστική
Κυριακή 18 Οκτωβρίου
Νεάπολη-Ρεθυμνιακός
Γιούχτας-Χερσόνησος
Πλατανιάς-ΠΟΑ
ΑΟΤ-Εργοτέλης
Επισκοπή-ΑΟΑΝ
Πανακρωτηριακός-Χανιά