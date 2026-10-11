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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ’ Εθνική: Πρώτες νίκες για Εργοτέλη και Χερσόνησο

xania
clock 19:13 | 11/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τα Χανιά πραγματοποίησαν άλλη μία εντυπωσιακή εμφάνιση επικρατώντας με το εμφατικό 8-0 της Νεάπολης και συνεχίζουν ακάθεκτα στην κορυφή της βαθμολογίας του κρητικού ομίλου της Γ’ Εθνικής.

Στο Γάζι, ο Εργοτέλης πανηγύρισε την πρώτη του νίκη, επικρατώντας με ανατροπή 4-2 του Ρεθυμνιακού.Οι κιτρινόμαυροι βρέθηκαν νωρίς να χάνουν με 2-0 αλλά γύρισαν το ματς.

ΠΟΑ και Πανακρωτηριακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Ατσαλένιο ενώ ο Γιούχτας έμεινε στο 1-1 με τον ΑΟΑΝ στον Άγιο Νικόλαο.

Tα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής

Χερσόνησος-ΑΟΤ 1-0

(46’ Φρόκου)

Επισκοπή-Πλατανιάς 1-0

(61’ Κωστάκης)

ΑΟΑΝ-Γιούχτας 1-1

(52΄Τρόκα / 48’ Μάνος)

Χανιά-Νεάπολη 8-0

(12′, 57′ πεν. Ρόβας, 29′ αυτ. Ντούκα, 37′ Γροντής, 43′ Μίσκου, 54′, 71′ Τούργκοτ, 77′ Κουντεντάκης)

Εργοτέλης-Ρεθυμνιακός 4-2

(43′ Κιρκιλιανίδης, 53’ Κουτάντος, 61’ Πατηνιώτης 89’ Σκόνδρας / 5’, 14’ Μπάρο)

ΠΟΑ-Πανακρωτηριακός 2-2

(30′, 62′ Ροβίθης / 20’, 48’ Παπαθανασίου)

Βαθμολογία

1. Χανιά 9 (15-2)

2. Επισκοπή 7 (2-0)

3. ΑΟΑΝ 5 (4-2)

-. Πανακρωτηριακός 5 (3-2)

-. ΠΟΑ 5 (4-3)

6. Εργοτέλης 4 (6-5)

-. Ρεθυμνιακός 4 (6-5)

8.Γιούχτας 3 (2-2)

9.Χερσόνησος 3 (3-9)

10.Πλατανιάς 1 (1-4)

– ΑΟΤ. 1 (1-4)

12. Νεάπολη 0 (0-10)

Επόμενη (4η) αγωνιστική

Κυριακή 18 Οκτωβρίου

Νεάπολη-Ρεθυμνιακός

Γιούχτας-Χερσόνησος

Πλατανιάς-ΠΟΑ

ΑΟΤ-Εργοτέλης

Επισκοπή-ΑΟΑΝ

Πανακρωτηριακός-Χανιά

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