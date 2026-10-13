Champions League: Η μάχη για τη League Phase συνεχίζεται απόψε με εννέα αναμετρήσεις

Με εννέα αναμετρήσεις ανοίγει απόψε (13/10)η αυλαία της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Η δοκιμασία της Μπαρτσελόνα στην Κωνσταντινούπολη και η σύγκρουση της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα, ενώ την Τετάρτη (14/10) δεσπόζει το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και την Παρί Σεν Ζερμέν, με την ΑΕΚ να έχει μπροστά της την ευρωπαϊκή πρόκληση απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Λονδίνο.

Τρίτη με εννέα αναμετρήσεις και μεγάλα ονόματα

Η δεύτερη αγωνιστική της League Phase προσφέρει σημαντικά παιχνίδια από νωρίς, με τις ομάδες να επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους στη βαθμολογία και να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ενόψει της συνέχειας.

Στις 19:45, η Λανς υποδέχεται τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς οι δύο ομάδες αναζητούν αντίδραση μετά τα αποτελέσματα της πρεμιέρας. Την ίδια ώρα, η Σαμπάχ αντιμετωπίζει τη Σλάβια Πράγας.

Στις 22:00, το ενδιαφέρον κορυφώνεται με επτά αναμετρήσεις, στις οποίες συμμετέχουν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η Άρσεναλ φιλοξενεί τη Λιλ, με τον Ολιβιέ Ζιρού να επιστρέφει απέναντι σε μια ομάδα με την οποία έχει συνδέσει σημαντικό κομμάτι της καριέρας του. Ο Γάλλος επιθετικός έχει φορέσει τη φανέλα των «κανονιέρηδων» σε 253 επίσημες συμμετοχές και πλέον καλείται να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του ως ποδοσφαιριστής της Λιλ.

Η Άρσεναλ θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία, ενώ η γαλλική ομάδα αναζητά ένα αποτέλεσμα που θα της δώσει ώθηση μετά την ήττα της πρώτης αγωνιστικής.

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Σύγκρουση με διαφορετικές ανάγκες

Σημαντική αναμέτρηση διεξάγεται και στη Μαδρίτη, όπου η Ατλέτικο υποδέχεται τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Οι Ισπανοί θέλουν να αφήσουν πίσω τους την ήττα στην πρεμιέρα, ενώ οι Άγγλοι επιδιώκουν να μεταφέρουν την ευρωπαϊκή τους δυναμική και στις εγχώριες υποχρεώσεις τους.

Η αναμέτρηση αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς πρόκειται για δύο συλλόγους με σημαντική ευρωπαϊκή ιστορία και υψηλές απαιτήσεις.

Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα: Δοκιμασία στην Κωνσταντινούπολη

Η Μπαρτσελόνα ταξιδεύει στην Τουρκία για να αντιμετωπίσει τη Γαλατασαράι, επιδιώκοντας να συνεχίσει τις θετικές εμφανίσεις της. Οι Καταλανοί πραγματοποιούν εξαιρετική πορεία στο ισπανικό πρωτάθλημα, ωστόσο θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Ραφίνια, γεγονός που επηρεάζει τις επιλογές τους στην επιθετική γραμμή.

Η Γαλατασαράι, από την πλευρά της, θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να βάλει δύσκολα σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους της διοργάνωσης.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, η Ίντερ αντιμετωπίζει την Μπριζ, η Λειψία υποδέχεται την Αϊντχόφεν και η Βιγιαρεάλ κοντράρεται με τη Νάπολι, ενώ η Μπάγερν Μονάχου ταξιδεύει στη Νορβηγία για να αντιμετωπίσει τη Βίκινγκ.

Τετάρτη με Σίτι – Παρί και ευρωπαϊκή δοκιμασία για την ΑΕΚ

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (14/10) περιλαμβάνει επίσης εννέα αναμετρήσεις, με το παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν να συγκεντρώνει τα περισσότερα βλέμματα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν, μετά την εντυπωσιακή νίκη της με 6-1 στην πρεμιέρα, ταξιδεύει στο «Etihad» για να αντιμετωπίσει τη Μάντσεστερ Σίτι, σε ένα παιχνίδι που μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη δεύτερη αγωνιστική.

Οι Άγγλοι προέρχονται από σημαντική νίκη με 3-0 επί της Λίβερπουλ στο «Anfield», αποτέλεσμα που ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους. Οι Ζερεμί Ντοκού, Ραγιάν Σερκί και Έρλινγκ Χάαλαντ βρήκαν δίχτυα απέναντι στους «Reds» και αποτελούν βασικά επιθετικά όπλα της ομάδας του Μάντσεστερ.

Η Παρί, από την άλλη, διαθέτει την ποιότητα να απειλήσει οποιονδήποτε αντίπαλο, με τον Κβίτσα Κβαρατσχέλια να βρίσκεται μεταξύ των παικτών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Η αναμέτρηση αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φέρνει αντιμέτωπες δύο ομάδες με υψηλές φιλοδοξίες στη διοργάνωση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ελληνικό κοινό έχει η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία θα διεξαχθεί στο ουδέτερο Λονδίνο.

Η Σαχτάρ διατηρεί θετική παράδοση απέναντι σε ελληνικές ομάδες, καθώς παραμένει αήττητη στις πέντε προηγούμενες αναμετρήσεις της με συλλόγους από την Ελλάδα, με μία νίκη και τέσσερις ισοπαλίες.

Η ΑΕΚ, ωστόσο, έχει τα δικά της όπλα και θέλει να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή της προσπάθεια. Η αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς η Ένωση επιδιώκει να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι σε έναν αντίπαλο με εμπειρία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Στη Ρώμη, η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Ρόμα, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να έχει ένταση και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο.

Η «βασίλισσα» θέλει να συνεχίσει με νίκη μετά την επιτυχία της στην πρεμιέρα, ενώ καλείται να διαχειριστεί την πίεση που έχει δημιουργηθεί από τα πρόσφατα γεγονότα και την αποβολή του Βινίσιους Τζούνιορ στο ισπανικό πρωτάθλημα.

Η Ρόμα, από την πλευρά της, επιδιώκει να εκμεταλλευτεί την έδρα της και να βάλει δύσκολα στους Ισπανούς.

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

19:45 — Λανς – Σπόρτινγκ

19:45 — Σαμπάχ – Σλάβια Πράγας

22:00 — Ίντερ – Μπριζ

22:00 — Άρσεναλ – Λιλ

22:00 — Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

22:00 — Λειψία – Αϊντχόφεν

22:00 — Βιγιαρεάλ – Νάπολι

22:00 — Γαλατασαράι – Μπαρτσελόνα

22:00 — Βίκινγκ – Μπάγερν Μονάχου

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

19:45 — Φέγενορντ – Κόμο

19:45 — ΛΑΣΚ – Λίβερπουλ

22:00 — Μάντσεστερ Σίτι – Παρί Σεν Ζερμέν

22:00 — Ρόμα – Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 — Άστον Βίλα – Φενέρμπαχτσε

22:00 — Μπέτις – Πόρτο

22:00 — Μπόντο/Γκλιμτ – Ντόρτμουντ

22:00 — Σαχτάρ Ντόνετσκ – ΑΕΚ

22:00 — Σλόβαν Μπρατισλάβας – Στουτγκάρδη

Φωτογραφία από UEFA.COM

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