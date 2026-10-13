Παυλίδης: Η Τότεναμ ετοιμάζει κίνηση, η Μπενφίκα θέλει να τον κρατήσει έως το 2031!

Ο Βαγγέλης Παυλίδης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με τις εμφανίσεις του, τόσο με τη φανέλα της Μπενφίκα όσο και με την Εθνική Ελλάδας, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και η Τότεναμ, η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, εξετάζει δυναμικά την περίπτωσή του και ετοιμάζει πρόταση για την απόκτησή του.

Την ίδια ώρα, η Μπενφίκα δεν δείχνει διατεθειμένη να αφήσει εύκολα τον Έλληνα διεθνή επιθετικό να αποχωρήσει από τη Λισαβόνα. Οι «αετοί» έχουν ήδη ξεκινήσει τις επαφές για την επέκταση του συμβολαίου του, θέλοντας να διασφαλίσουν την παραμονή ενός από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές τους για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με πορτογαλικά δημοσιεύματα, οι συζητήσεις ανάμεσα στη διοίκηση της Μπενφίκα και τον εκπρόσωπο του αρχηγού της Εθνικής Ελλάδας βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Βασικός στόχος του συλλόγου είναι να επιβραβεύσει τον Παυλίδη για την αγωνιστική του παρουσία, προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με αυξημένες οικονομικές απολαβές.

Ο 31χρονος επιθετικός δεσμεύεται με την ομάδα της Λισαβόνας έως το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο η διοίκηση επιθυμεί να επεκτείνει τη συνεργασία τους για δύο ακόμη χρόνια, μέχρι το καλοκαίρι του 2031, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εμπιστοσύνης προς τον Έλληνα φορ.

Στο προσκήνιο η Τότεναμ και η Φενέρμπαχτσε

Το ενδιαφέρον για τον Παυλίδη έχει ενταθεί, καθώς οι εμφανίσεις του δεν περνούν απαρατήρητες στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Φενέρμπαχτσε είχε κινηθεί δυναμικά για την απόκτησή του το περασμένο καλοκαίρι, ενώ πλέον και η Τότεναμ φέρεται να έχει μπει δυνατά στο παιχνίδι, έχοντας προσεγγίσει, σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, τον εκπρόσωπό του.

Ο Έλληνας διεθνής πραγματοποιεί εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν, έχοντας καταγράψει 14 γκολ και τρεις ασίστ σε 13 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Οι αριθμοί του επιβεβαιώνουν την εξαιρετική αγωνιστική του κατάσταση και εξηγούν γιατί το όνομά του βρίσκεται στο επίκεντρο του μεταγραφικού ενδιαφέροντος.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Μπενφίκα επιδιώκει να κλείσει την υπόθεση της ανανέωσης, την ώρα που οι μνηστήρες από την Ευρώπη παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τον Έλληνα επιθετικό.

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