Ρονάλντο: Σκόραρε σε ματς που καθυστέρησε λόγω... πυραύλου των Χούθι! (βίντεο)

Υπό τον φόβο πυραυλικών επιθέσεων διεξήχθη η αναμέτρηση της Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Νεφτσί Φαργκάνα από το Ουζμπεκιστάν, στο πλαίσιο του Champions League Ασίας, με τα γεγονότα στο Ριάντ να προκαλούν ανησυχία λίγο πριν από τη σέντρα.

Η έναρξη του αγώνα καθυστέρησε, καθώς υπήρξε αναφορά για πυραυλική επίθεση που αποδόθηκε στους Χούθι, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν στη σαουδαραβική πρωτεύουσα λίγα λεπτά πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της αναμέτρησης.

Οι αρμόδιες αρχές της Σαουδικής Αραβίας ενημέρωσαν για την αναχαίτιση της απειλής, με αποτέλεσμα να δοθεί λίγο αργότερα το «πράσινο φως» για τη διεξαγωγή του αγώνα. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με νίκη της Αλ Νασρ με 3-1.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα, σκοράροντας για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε τα 981 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα και συνεχίζει την προσπάθειά του να αγγίξει το ιστορικό ορόσημο των 1.000 τερμάτων.

Έτσι, μια αναμέτρηση που επισκιάστηκε από την ανησυχία για την ασφάλεια στο Ριάντ ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό πρωταγωνιστή τον Ρονάλντο, ο οποίος πλησιάζει όλο και περισσότερο σε ένα από τα μεγαλύτερα προσωπικά ρεκόρ της καριέρας του.

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