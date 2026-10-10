Premier League: Επέστρεψε στις νίκες η Άρσεναλ - Διπλό για την Μπράιτον με βασικό τον Κωστούλα

Ο Τζόρνταν Χέντερσον ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη σαρωτική νίκη της Τσέλσι στο «Στάμφορντ Μπριτζ» επί της Μπόρνμουθ με 5-1, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής, με την οποία επέστρεψε στη δράση και η Premier League, ύστερα από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Ο 36χρονος Αγγλος μέσος, που ήταν μια από τις μεταγραφές-έκπληξη της ομάδας του Λονδίνου το περασμένο καλοκαίρι, επιλέχθηκε για τη βασική ενδεκάδα και δικαίωσε απόλυτα τον Τσάμπι Αλόνσο, πετυχαίνοντας δύο γκολ και δίνοντας μια ασίστ! Δύο γκολ πέτυχε και ο Ζοάο Πέδρο, με τους «μπλε» να αιφνιδιάζουν την ομάδα του Μάρκο Ρόζε πετυχαίνοντας δύο γκολ στα πρώτα τρία λεπτά του αγώνα.

Στο μεταξύ η Μπράιτον, μολονότι έμεινε με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Στράουκ (57'), κατάφερε να πάρει τη μεγάλη νίκη με 2-0 στην έδρα της Σάντερλαντ και να φθάσει στην τρίτη στη σειρά νίκη της στο πρωτάθλημα, κάτι που είχε να κάνει από το 2018. Ο Μπάμπης Κωστούλας ήταν για έβδομο σερί παιχνίδι των «γλάρων» βασικός, είχε καλή απόδοση, αλλά αντικαταστάθηκε, λόγω της αποβολής, στο 61' από τον Ντανκ.

Από εκεί και πέρα η Μπρέντφορντ έφυγε αήττητη από το «Βίλα Παρκ» με την Αστον Βίλα να χάνει άλλους δύο βαθμούς (2-2), ενώ η Ιπσουϊτς έκανε τη μεγάλη ανατροπή και πήρε πολύτιμη νίκη επί της Φούλαμ με 2-1 στα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Νωρίτερα στο Λονδίνο η Αρσεναλ «ξύπνησε» στο Β' μέρος και κατάφερε να λυγίσει τη σθεναρή αντίσταση της μαχητικής Λιντς κάνοντας την ανατροπή με 2-1. Η Λιντς κυριάρχησε για 55 λεπτά στο «Εμιρεϊτς Στέιντιουμ» και κατάφερε να προηγηθεί στο 55ο λεπτό αυτό με τον Τζάστιν.

Το γκολ αυτό φαίνεται πως αφύπνισε τους πρωταθλητές Αγγλίας, οι οποίοι αρχικά ισοφάρισαν με τον Καλαφιόρι (62') και στο 70ο λεπτό ο Μπρούνο Γκιμαράες πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των «κανονιέρηδων» και τους χάρισε τη νίκη. Ετσι η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα άφησε πίσω της την ήττα με 3-0 από την Μπράιτον και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Αρσεναλ δεν είχε στη σύνθεσή της τον τραυματία Χρήστο Τζόλη, καθώς ο διεθνής εξτρέμ υπέστη θλάση στον δεξιό δικέφαλο στον αγώνα της εθνικής με την Ολλανδία για το Nations League (1/10) και αναμένεται να μείνει εκτός αγώνων γι' ακόμη δύο εβδομάδες.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:





Άρσεναλ-Λιντς 2-1

(62' Καλαφιόρι, 70' Γκιμαράες-55' Τζάστιν)

Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ 2-2

(12' Τζάκσον, 77' ΜακΓκιν-10' Γιάρμολιουκ, 79' Αγέρ)

Τσέλσι-Μπόρνμουθ 5-1

(2', 70' Χέντερσον, 3' Ρότζερς, 46', 67' Πέδρο)

Ίπσουιτς-Φούλαμ 2-1

(88' Ουατάρα, 90'+ 90'+ Ο' Σι-55' Σεσενιόν)

Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-2

(53' Ντε Κάιπερ, 90'+ Χαντζάμ)

Μάντσεστερ Γ.-Τότεναμ 10/10

Κρίσταλ Πάλας-Νότιγχαμ Φόρεστ 11/10

Χαλ-Έβερτον 11/10

Λίβερπουλ-Μάντσεστερ Σίτι 11/10

Κόβεντρι-Νιούκαστλ 12/10





ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 15 -5αγ.

Άρσεναλ 15

Μπράιτον 13

Τσέλσι 10

Μπρέντφορντ 10

Λιντς 9

Λίβερπουλ 9 -5αγ.

Έβερτον 9 -5αγ.

Ίπσουιτς 9

Χαλ 8 -5αγ.

Νιούκαστλ 8 -5αγ.

Μάντσεστερ Γ. 5 -5αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 5 -5αγ.

Άστον Βίλα 5

Σάντερλαντ 4

Κρίσταλ Πάλας 4 -5αγ.

Μπόρνμουθ 3

Κόβεντρι 3 -5αγ.

Φούλαμ 2

Τότεναμ 2

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