Κριστιάνο Ρονάλντο: Τιμωρήθηκε από την Πορτογαλική Ομοσπονδία – Μένει προσωρινά εκτός εθνικής

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, καθώς η ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας ανακοίνωσε την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του 41χρονου σούπερ σταρ.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου 2026, με την Ομοσπονδία να εξετάζει αν προκύπτουν πειθαρχικές ευθύνες για τον Πορτογάλο επιθετικό. Η διαδικασία χαρακτηρίζεται επείγουσα, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η επιβολή μη αυτόματης προληπτικής αναστολής.

Η απόφαση σημαίνει ότι ο Ρονάλντο βρίσκεται σε καθεστώς προσωρινής αναστολής, χωρίς αυτό να συνιστά την οριστική τιμωρία του. Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της πορτογαλικής Ομοσπονδίας, ενώ τα στοιχεία της έρευνας δεν θα δημοσιοποιηθούν μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο επίκεντρο η ρήξη με τον Ζόρζε Ζεσούς

Η υπόθεση συνδέεται με την αποχώρηση του Πορτογάλου σταρ από την αποστολή της εθνικής ομάδας, έπειτα από τη διαφωνία του με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ζόρζε Ζεσούς. Η ένταση φέρεται να σχετίζεται με τον ρόλο του στην ομάδα και τον χρόνο συμμετοχής του, με τον Ρονάλντο να έχει εκφράσει τη δυσαρέσκειά του για όσα προηγήθηκαν.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στην τελική απόφαση της πειθαρχικής επιτροπής, η οποία θα κρίνει αν και ποια τιμωρία θα επιβληθεί στον 41χρονο επιθετικό.

Ο Ρονάλντο έχει, πάντως, εκφράσει την πρόθεσή του να παραμείνει διαθέσιμος για την εθνική ομάδα και να αποδεχθεί τις συνέπειες των πράξεών του. Το αν η υπόθεση θα κλείσει με μια περιορισμένη ποινή ή θα έχει μεγαλύτερη συνέχεια για το μέλλον του στην Πορτογαλία παραμένει ανοιχτό.

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