Φορμουλα1:Νέα νίκη για τον Φερστάπεν, «αγκαλιάζει» τον τίτλο ο Αντονέλι

Τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα Ενα (και 73η συνολικά στην καριέρα του) πανηγύρισε ο Μαξ Φερστάπεν στη Σιγκαπούρη. Ο Ολλανδός οδηγός της Red Bull εκμεταλλεύθηκε άψογα την pole position που εξασφάλισε χθες, οδήγησε τον αγώνα από την αρχή ως το τέλος και είδε πρώτος την καρό σημαία, και μάλιστα με διαφορά ασφαλείας από τα υπόλοιπα μονοθέσια. Ετσι, φεύγει από τη Σιγκαπούρη -όπου δεν είχε νικήσει ποτέ στο παρελθόν- με το μέγιστο των 33 βαθμών (αφού κέρδισε χθες και το σπριντ) και ανεβαίνει στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης.

Ο Μονεγάσκος Σαρλ Λεκλέρ έφερε στη δεύτερη θέση του βάθρου τη Ferrari, η οποία όμως διαχειρίστηκε εντελώς λανθασμένα τον αγώνα του Λιούις Χάμιλτον, «χαρίζοντας» ουσιαστικά την τρίτη θέση στον Κίμι Αντονέλι. Ετσι, ο Ιταλός «πιλότος» της Mercedes αύξησε στους 102 βαθμούς τη διαφορά του από τον δεύτερο της βαθμολογίας και μοιάζει απίθανο να χάσει τον τίτλο, στα έξι γκραν πρι που απομένουν.