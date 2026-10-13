Ακρίβεια: Ετοιμάζεται εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ – Στο τραπέζι οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις

Ένα νέο εορταστικό πακέτο με βασικά προϊόντα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά σχεδιάζεται για τα σούπερ μάρκετ, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών ενόψει της εορταστικής περιόδου.

Την προαναγγελία έκανε ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι έχει ζητήσει τη συνεργασία της αγοράς, ώστε να διαμορφωθεί ένα διευρυμένο πακέτο προϊόντων που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές στο εορταστικό τραπέζι.

Παράλληλα, ο υπουργός ανακοίνωσε ότι η συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών θα παραταθεί έως το τέλος του έτους, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε, έχουν ήδη καταγραφεί μειώσεις τιμών σε 1.740 κωδικούς προϊόντων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις για την προστασία των καταναλωτών, καθώς το αυξημένο ενεργειακό κόστος δημιουργεί νέες πιέσεις στην αγορά.

«Θα υπάρξουν ορισμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είναι πολύ λογικές και θα ερμηνεύονται και θα δικαιολογούνται από όλη αυτήν την κατάσταση των καυσίμων και της ενέργειας, οι οποίες πολλαπλασιάζουν το κόστος και φέρνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι παραδεκτό γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχουν όμως ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι να θελήσουν, αξιοποιώντας ακριβώς το ότι υπάρχει όλο αυτό το φαινόμενο, να κάνουν αυξήσεις, οι οποίες δεν θα δικαιολογούνται», σημείωσε ο υπουργός.

Και, πρόσθεσε: «Λοιπόν, την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους και τα μεσοσταθμικά τους κέρδη θα πρέπει για ένα διάστημα να είναι μικρότερα. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι και εκείνοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες. Όλοι θα συμφωνήσουν ότι πρέπει να αναζητήσουμε έναν τρόπο που στην αγορά να είναι κατανοητό ότι δυστυχώς κάποια προϊόντα ανεβαίνουν λόγω της έκρηξης τιμών στον ενεργειακό τομέα. Αλλά όταν κάποιοι ανεβάζουν τιμές αδικαιολόγητα, αυτό είναι ένα πρόβλημα και η αγορά θα πρέπει να διορθωθεί.

Έχω δεχτεί κάποιες προτάσεις από την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία πλέον από ελέγχους και παρακολουθεί πάρα πολύ προσεκτικά και επισταμένα την αγορά. Τις μελετώ. Είναι κάτι που θα τεθεί υπόψιν προφανώς συνολικά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της χώρας, γιατί είναι ένα θέμα μείζον και πολύ ουσιαστικό να βρούμε με ποιο τρόπο θα δουλέψει το άλλο».

Όπως ανέφερε, έχει ήδη δεχθεί προτάσεις από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, οι οποίες βρίσκονται υπό εξέταση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις αυξήσεων που δεν δικαιολογούνται από την άνοδο του κόστους.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο περιεχόμενο του εορταστικού πακέτου και στα προϊόντα που θα περιλαμβάνει, καθώς και στις πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν για τη συγκράτηση των τιμών στα ράφια των σούπερ μάρκετ.

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