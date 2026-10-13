Ανοίγει ο δρόμος για την αποκατάσταση του πρώην Παιδικού Σταθμού Μοχού

Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Παιδικού Σταθμού Μοχού» ενέκρινε στο πλαίσιο της συνεδρίασης της η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Χερσονήσου. Η πρόταση πρόκειται να υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση και αναβάθμιση κοινωνικών υποδομών» του Προγράμματος Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Περιφέρειας Κρήτης 2026-2030, ανοίγοντας τον δρόμο για την αποκατάσταση και αναβάθμιση ενός κτιρίου που αποτελεί σημαντική κοινωνική υποδομή για την τοπική κοινότητα.

Η πρωτοβουλία, που στηρίζεται και στη συνδρομή ιδιωτών, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής για την ενίσχυση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών υποδομών του Δήμου Χερσονήσου και ειδικότερα για την αναβάθμιση των χώρων που συνδέονται με την προσχολική αγωγή και τη στήριξη της οικογένειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν ήδη προχωρήσει σε μια σειρά αναγκαίων παρεμβάσεων στον χώρο του πρώην Παιδικού Σταθμού Μοχού, οι οποίες περιλαμβάνουν εργασίες μονώσεων, καθαρισμού, αποψιλώσεις και παρεμβάσεις μικρής κλίμακας με στόχο την προστασία και συντήρηση του ακινήτου ενόψει των επόμενων ενεργειών αποκατάστασής του.

«Η αποκατάσταση του πρώην Παιδικού Σταθμού Μοχού αποτελεί μια σημαντική προτεραιότητα για τον Δήμο Χερσονήσου» αναφέρει με δηλώσεις του ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης και προσθέτει:

«Μιλάμε για μια υποδομή με ιδιαίτερη κοινωνική αξία για την τοπική κοινότητα, η οποία μπορεί να αποκτήσει ξανά ουσιαστικό ρόλο και να καλύψει πραγματικές ανάγκες των κατοίκων. Η Δημοτική Αρχή εργάζεται συστηματικά για την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, με στόχο να ενισχύσει τις κοινωνικές υποδομές του Δήμου και να διαμορφώσει καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά και τις οικογένειες. Η προσχολική αγωγή αποτελεί μια επένδυση στο μέλλον του τόπου μας και οφείλουμε να δημιουργούμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε κάθε παιδί να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες, ασφαλείς και ποιοτικές δομές».

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