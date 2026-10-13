Ηράκλειο: Συνεχίζουν την απεργία οι επαγγελματίες αλιείς – Τα αιτήματά τους

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Τη συνέχιση και κλιμάκωση των απεργιακών κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι επαγγελματίες της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, καταγγέλλοντας ότι τα κυβερνητικά μέτρα και το αυξημένο ενεργειακό κόστος απειλούν την επιβίωσή τους.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, όπου καταγράφηκε μεγάλη κινητοποίηση με τη στήριξη σωματείων και φορέων.

Οι αλιείς διεκδικούν την κατάργηση του νόμου 5336/2026 για τον αλιευτικό κώδικα, επιδότηση του πετρελαίου και του εξοπλισμού τους, αποζημιώσεις για ζημιές από λαγοκέφαλους, μέτρα κατά της παράνομης αλιείας και ελάχιστες εγγυημένες τιμές για τα αλιεύματα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Οι επαγγελματίες της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας όλοι μαζί ενωμένοι συνεχίζουμε τον απεργιακό μας αγώνα για την επιβίωση μας. Δεν έχουμε άλλο δρόμο καθώς τα μέτρα της κυβέρνησης και το ενεργειακό κόστος μας οδηγούν στον αφανισμό. Το αποτέλεσμα θα είναι ολέθριο ειδικά για τις λαϊκές οικογένειες καθώς το τραπέζι τους θα γεμίσει με ακριβά αμφίβολης ποιότητας αλιεύματα και προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας που τρέφονται με τροφές με διάφορες συντηρητικές ουσίες.

Οι προσπάθεια της κυβέρνησης να διασπάσει το αγωνιστικό μέτωπο μας, αξιοποιώντας λίγους ιδιοκτήτες γρι - γρι και μηχανότρατων απέτυχε παταγωδώς. Την προηγούμενη Κυριακή σε όλα τα λιμάνια της χώρας οι επαγγελματίες αλιείς με τη στήριξη των μαζικών φορέων έδωσαν το παρόν μαζικά στις απεργιακές συγκεντρώσεις δηλώνοντας την αποφασιστικότητα τους να συνεχίσουν τον αγώνα μέχρι τη δικαίωση τους.

Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τόσο μαζική συγκέντρωση με τη στήριξη πολλών σωματείων και άλλων φορέων.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης,τον εκπρόσωπο της ΕΛΑΣ, την αντιπροσωπεία της ΛΑΕ,τους αντιπεριφερειάρχες και το δημοτικό σύμβουλο με τη Λαϊκή Συσπείρωση που χαιρέτησαν στη συγκέντρωση μας. Επίσης τους προέδρους του ΕΚΗ, της ΟΕΒΕΝΗ, της ΕΟΑΣΝΗ, του συνδικάτου οικοδόμων, του σωματείου ιδιωτικών υπαλλήλων, της ένωσης συνταξιούχων ΙΚΑ, του συνδικάτου τροφίμων ποτών, του σωματείου ξενοδοχοϋπαλλήλων και μαγείρων οι οποίοι στήριξαν και παρευρέθηκαν στη συγκέντρωση μας.

Δεν κάνουμε βήμα πίσω, κλιμακώνουμε το δίκαιο αγώνα μας και συνεχίζουμε την απεργιακής μας κινητοποίηση, διεκδικώντας:

-Κατάργηση του νόμου 5336/2026 για τον αλιευτικό κώδικα που αφανίζει τους επαγγελματίες αλιείς. Είμαστε βιοπαλαιστές, δεν είμαστε επαγγελματίες λογιστές. Δεν αντέχουμε τους εξοντωτικούς ελέγχους και τα πρόστιμα

-Γενναία επιδότηση του αλιευτικού πετρελαίου στο ύψος των αυξήσεων της τιμής. Άμεση επιβολή ανώτατης τιμής - πλαφόν στα καύσιμα – ενέργεια.

-Επιδότηση του κόστους των αλιευτικών εργαλείων: Γενναία οικονομική στήριξη για την αγορά και αντικατάσταση του εξοπλισμού μας (δίχτυα κ.λπ.).

- Μόνιμες 100% Αποζημιώσεις για ζημιές από τους Λαγοκέφαλους και άλλα θαλάσσια θηλαστικά.

- Μέτρα για να σταματήσει η ανεξέλεγκτη και παράνομη δραστηριότητα ξένων αλιευτικών σκαφών στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

- Ελάχιστες εγγυημένες τιμές στα αλιεύματα για τους βιοπαλαιστές αλιείς.

Με εκτίμηση ο πρόεδρος Ιωάννης Ανδρουλάκης και το ΔΣ του Συλλόγου μας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: