Κλειστό το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης: Αεροσκάφος από την Κέρκυρα συνοδεύτηκε από μαχητικά

Το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης έχει εδώ και λίγη ώρα αποκλειστεί λόγω «πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης εν πτήσει», η οποία ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο οποίος επισήμανε ακόμη ότι το ζήτημα αφορά περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται εμπορική πτήση από την Κέρκυρα.

Το εμπορικό αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, στο οποίο το συνόδευσαν μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, ανέφερε ο εκπρόσωπος και έκανε λόγο για αναφορά τριών πιλότων σε drones. Τα μαχητικά έχουν στο μεταξύ απομακρυνθεί.

Am frühen Dienstagmorgen (13.10.2026) kam es zu Beeinträchtigungen des Flugverkehrs am Albrecht-Dürer-Airport #Nürnberg. Die Polizei ermittelt nun die Hintergründe. https://t.co/jaEqszoH22 https://t.co/hL2SDDnmtj — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) October 13, 2026

Όπως διευκρινίστηκε, τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το προβλεπόμενο σχέδιο, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί drone.

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