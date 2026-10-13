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ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης: Αεροσκάφος από την Κέρκυρα συνοδεύτηκε από μαχητικά

αεροπλάνο - unsplash
clock 14:34 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το αεροδρόμιο της Νυρεμβέργης έχει εδώ και λίγη ώρα αποκλειστεί λόγω «πιθανής κατάστασης έκτακτης ανάγκης εν πτήσει», η οποία ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, ο οποίος επισήμανε ακόμη ότι το ζήτημα αφορά περιστατικό στο οποίο εμπλέκεται εμπορική πτήση από την Κέρκυρα.

Το εμπορικό αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, στο οποίο το συνόδευσαν μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter, ανέφερε ο εκπρόσωπος και έκανε λόγο για αναφορά τριών πιλότων σε drones. Τα μαχητικά έχουν στο μεταξύ απομακρυνθεί.

Όπως διευκρινίστηκε, τέθηκε άμεσα σε εφαρμογή το προβλεπόμενο σχέδιο, ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί drone.

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Αεροδρόμιο Κερκυρα Μαχητικα
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