Πάπας Λέων: Εισήχθη στο νοσοκομείο για αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα -Χειρουργείται σήμερα ή αύριο

Στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης εισήχθη σήμερα (13.10.2026) ο Πάπας Λέων ΙΔ’ όπου και θα υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η επέμβαση στον Πάπα Λέοντα μπορεί να πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο, Τετάρτη, και ο ποντίφικας αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι οι συναντήσεις που είχε προγραμματίσει ο Πάπας μέχρι τις 20 Οκτωβρίου ακυρώθηκαν. Όπως είπε ο ίδιος απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου την περασμένη Κυριακή, το συγκεκριμένο οζίδιο διαγνώστηκε σε αρχικό στάδιο και τα όριά του είναι ιδιαίτερα σαφή.

Η παραδοχή του ότι θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση έρχεται σχεδόν ενάμιση χρόνο αφότου διαδέχθηκε τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος αντιμετώπισε επίσης προβλήματα με τους πνεύμονές του που απαιτούσαν νοσοκομειακή περίθαλψη.

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