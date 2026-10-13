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ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: Εισήχθη στο νοσοκομείο για αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα -Χειρουργείται σήμερα ή αύριο

Πάπας Λέων
clock 13:07 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στην καθολική πολυκλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι της Ρώμης εισήχθη σήμερα (13.10.2026) ο Πάπας Λέων ΙΔ’  όπου και θα  υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεση οζιδίου στον πνεύμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες  η επέμβαση στον Πάπα Λέοντα μπορεί να πραγματοποιηθεί σήμερα ή αύριο, Τετάρτη, και ο ποντίφικας αναμένεται να παραμείνει στο νοσοκομείο  μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι οι συναντήσεις που είχε προγραμματίσει ο Πάπας μέχρι τις 20 Οκτωβρίου ακυρώθηκαν. Όπως είπε ο ίδιος απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου την περασμένη Κυριακή,  το συγκεκριμένο οζίδιο διαγνώστηκε σε αρχικό στάδιο και τα όριά του είναι ιδιαίτερα σαφή.

Η παραδοχή του ότι θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση έρχεται σχεδόν ενάμιση χρόνο αφότου διαδέχθηκε τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος αντιμετώπισε επίσης προβλήματα με τους πνεύμονές του που απαιτούσαν νοσοκομειακή περίθαλψη.

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