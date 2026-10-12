Πάπας Λέων: Την Τρίτη το χειρουργείο για την αφαίρεση όζου από τον πνεύμονα

Το Βατικανό ανακοίνωσε ότι ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ θα εισαχθεί στο νοσοκομείο την Τρίτη (13/10), αργά το πρωί, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα, ο οποίος εντοπίστηκε σε πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις.

Το γραφείο Τύπου του Βατικανού δεν διευκρίνισε πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθεί η επέμβαση. Ωστόσο, αυτή αναμενόταν να γίνει στις αρχές της εβδομάδας, ενώ η περίοδος ανάρρωσης εκτιμάται πως θα διαρκέσει μία εβδομάδα.

Ο ποντίφικας αποκάλυψε ότι εντοπίστηκε ο όζος κατά την προσευχή της Κυριακής το μεσημέρι, λέγοντας ότι ακολουθεί τη συμβουλή των γιατρών του να υποβληθεί σε επέμβαση για την αφαίρεσή του.

Τη Δευτέρα (12/10), το γραφείο Τύπου του Βατικανού διευκρίνισε ότι δεν υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα που να οδήγησε στη διενέργεια των εξετάσεων, διαψεύδοντας δημοσιεύματα ιταλικών μέσων ενημέρωσης σύμφωνα με τα οποία ο Πάπας υποβλήθηκε σε έλεγχο λόγω φλεγμονής.

Σήμερα, Δευτέρα, το πρόγραμμα του Πάπα στο Βατικανό εξελίχθηκε κανονικά. Ο 71χρονος ποντίφικας δέχθηκε σε ακρόαση μέλη του φιλανθρωπικού οργανισμού Circolo San Pietro, με έδρα τη Ρώμη, και παρέλαβε δωρεά από την οργάνωση. Μίλησε με σταθερή και καθαρή φωνή, επαινώντας την προσφορά και τις θυσίες των μελών της. Στο τέλος, το πλήθος τον χειροκρότησε θερμά.

Στη συνέχεια, πραγματοποίησε άλλες έξι ιδιωτικές ακροάσεις και τρία ραντεβού.

Η πρώτη σοβαρή περιπέτεια υγείας κατά τη διάρκεια της παπικής θητείας



Η χειρουργική επέμβαση του πάπα Λέοντα αποτελεί το πρώτο σημαντικό περιστατικό υγείας κατά τους 17 μήνες της θητείας του ως Πάπα. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο ίδιος επέλεξε να δημοσιοποιήσει την είδηση, μάλιστα με έναν από τους πιο δημόσιους τρόπους: στο τέλος της κυριακάτικης μεσημβρινής ευλογίας του, μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπους που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Εδώ και αιώνες, το Βατικανό διατηρεί αυστηρό έλεγχο στην ενημέρωση σχετικά με την υγεία των εκάστοτε Παπών, ενώ συχνά οι πληροφορίες για ασθένειες ή προβλήματα υγείας τους είναι ασαφείς ή δεν δημοσιοποιούνται καθόλου.

Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε επιχειρήσει να αλλάξει αυτή την πρακτική, μιλώντας ανοιχτά για τα προβλήματα υγείας και τις αδυναμίες του, αλλά και αναφερόμενος στον ενδεχόμενο θάνατό του. Ωστόσο, ακόμη και κατά τη διάρκεια της δικής του θητείας, η ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του παρέμενε υπό αυστηρό έλεγχο.

Η απόφαση του Λέοντα να γνωστοποιήσει ο ίδιος την κατάστασή του υποδηλώνει μια ασυνήθιστη για τα δεδομένα του Βατικανού διάθεση διαφάνειας από την πλευρά του Αμερικανού Πάπα.

Τι είναι ο πνευμονικός όζος



Ο πνευμονικός όζος είναι μια μικρή, μη φυσιολογική περιοχή στον πνεύμονα, με διάμετρο μικρότερη από τρία εκατοστά, η οποία μπορεί να εντοπιστεί σε αξονική τομογραφία θώρακα ή κοιλιακής χώρας. Τέτοιες εξετάσεις πραγματοποιούνται συχνά για τη διερεύνηση τραυματισμών ή λοιμώξεων του αναπνευστικού και όχι απαραίτητα στο πλαίσιο ελέγχου για καρκίνο του πνεύμονα.

Ένας όζος μπορεί να είναι είτε καλοήθης είτε κακοήθης. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι γιατροί συστήνουν τη χειρουργική αφαίρεσή του, ώστε να εξεταστεί ο ιστός και να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για καρκινική αλλοίωση, καθώς η λήψη δείγματος με βελόνα μπορεί να είναι δύσκολη.

Σύμφωνα με ογκολόγους, εάν ο όζος αποδειχθεί καρκινικός, η πρόγνωση για τον Λέοντα είναι «εξαιρετική», καθώς θα έχει αφαιρεθεί σε πρώιμο στάδιο.



Σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος αντιμετώπιζε επί χρόνια αναπνευστικά προβλήματα που τον ανάγκασαν να μιλά ψιθυριστά, ο Λέων συνηθίζει να μιλά με δυνατή φωνή και συχνά ψάλλει τις προσευχές του.

Με πληροφορίες από AP News

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