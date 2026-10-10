Πάπας Λέων: «Απαράδεκτη η θανατική ποινή, προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια»

Σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο για την σημερινή, διεθνή ημέρα κατά της θανατικής ποινής, ο Πάπας Λέων ο ΙΔ’ θέλησε να επαναλάβει την κάθετη αντίθεσή του και υπογράμμισε:

«Η θανατική ποινή είναι απαράδεκτη διότι προσβάλλει την αξιοπρέπεια και το απαραβίαστο της ανθρώπινης ζωής. Το κοινό συμφέρον μπορεί να προστατευθεί και οι προϋποθέσεις της δικαιοσύνης να διαφυλαχθούν χωρίς την προσφυγή στην εσχάτη των ποινών. Έχουν επινοηθεί αποτελεσματικά συστήματα κράτησης τα οποία προστατεύουν τους πολίτες αλλά, συγχρόνως, δεν αφαιρούν εντελώς από τους ενόχους την δυνατότητα να λυτρωθούν», έγραψε ο ποντίφικας.

The death penalty is inadmissible because it is an attack on the inviolability and dignity of the person. The common good can be safeguarded and the requirements of justice can be met without recourse to capital punishment: effective systems of detention have been developed that protect citizens while at the same time do not completely deprive those who are guilty of the possibility of redemption. #NoDeathPenalty — Pope Leo XIV (@Pontifex) October 10, 2026

Ο Πάπας για τη θανατική ποινή:

Συγκλονίζουν τα στοιχεία παγκοσμίως

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, παρά τη μαζική… καταδίκη της θανατικής ποινής παγκοσμίως και την από δεκαετίες καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας κατά της Θανατικής Ποινής, οι αριθμοί των εκτελέσεων δια επιβολής θανατικής ποινής τα τελευταία χρόνια προκαλούν ίλιγγο.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας (2025), μόνο το έτος 2025 έχουν καταγραφεί 2.707 εκτελέσεις σε 17 χώρες καταγράφοντας αύξηση 78% από εκείνες του 2024 (1.518 εκτελέσεις).

Όπως σημειώνεται από την οργάνωση, στον συγκεκριμένο αριθμό δεν συμπεριλαμβάνονται οι χιλιάδες εκτελέσεις, που εκτιμάται ότι λαμβάνουν χώρα στην Κίνα, «η οποία παραμένει ο μεγαλύτερος ‘εκτελεστής’ παγκοσμίως αλλά δεν δημοσιοποιεί στοιχεία».

Τη δεύτερη θέση στον δραματικό πίνακα κατέχει το Ιράν με 2.159 εκτελεσθέντες (υπερδιπλάσιους εκείνων του προηγούμενου έτους. Ακολουθούν η Σαουδική Αραβία με 356 εκτελέσεις, η Υεμένη με 51 και οι ΗΠΑ (σε πολιτεία, όπου ισχύει ακόμα η θανατική ποινή) με 47.

Επιπλέον, σε 48 χώρες είναι καταγεγραμμένες τουλάχιστον 2.334 νέες θανατικές καταδίκες, ενώ περισσότεροι από 25.508 άνθρωποι, έγκλειστοι σε πτέρυγες μελλοθάνατων παγκοσμίως, μέρα με τη μέρα προσεγγίζουν τη στιγμή της εκτέλεσής τους.

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