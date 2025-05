Πάπας Λέων ΙΔ’: Τι αλλάζει στο Βατικανό με τον νέο Ποντίφικα;

Η εκλογή του Ρόμπερτ Πρέβοστ ως νέου Πάπα (Λέων ΙΔ’) στις 8 Μαΐου σηματοδότησε ένα ιστορικό ορόσημο για την Καθολική Εκκλησία: για πρώτη φορά, ένας Αμερικανός αναλαμβάνει το πηδάλιο της Αγίας Έδρας.

Καθώς η Καθολική κοινότητα παγκοσμίως αποχαιρέτησε τον πάπα Φραγκίσκο, που έφυγε από τη ζωή στις 21 Απριλίου σε ηλικία 88 ετών, ο νέος Πάπας καλείται να συνεχίσει -ή και να επαναπροσδιορίσει- την πορεία μιας Εκκλησίας 1,4 δισεκατομμυρίων πιστών.

Ο Φραγκίσκος θα μείνει στην ιστορία για την έμφαση που έδωσε, κατά τη διάρκεια της παποσύνης του, στη συμπερίληψη και την προσπάθεια να καταστεί η Καθολική Εκκλησία πιο αντιπροσωπευτική των λαών του παγκόσμιου Νότου. Μεταξύ άλλων, ενίσχυσε την ανθρωπογεωγραφία του Κολλεγίου των Καρδιναλίων, προώθησε την παρουσία των γυναικών και ανέδειξε την ανάγκη ανάληψης δράσης για την κλιματική κρίση.

Ωστόσο, η θητεία του δεν ήταν χωρίς προκλήσεις. Ο διάδοχός του, πάπας Λέων ΙΔ’, θεωρείται «μετριοπαθής» στις θέσεις του.

Γεννημένος στο Σικάγο του Ιλινόις και με διπλή υπηκοότητα (ΗΠΑ και Περού), μίλησε στα ιταλικά και τα ισπανικά στην πρώτη του δημόσια ομιλία και έδωσε έμφαση στην ειρήνη.

«Ο επίσκοπος δεν πρέπει να είναι ένας μικρός πρίγκιπας που κάθεται στο βασίλειό του, αλλά καλείται αυθεντικά να είναι ταπεινός, να είναι κοντά στον λαό που υπηρετεί, να περπατά μαζί του, να υποφέρει μαζί του και να αναζητά τρόπους να ζει καλύτερα το ευαγγελικό μήνυμα εν μέσω του λαού του», είχε δηλώσει ο ίδιος τον Οκτώβριο, όταν ήταν ακόμη Καρδινάλιος.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θα τελέσει λειτουργία σήμερα Παρασκευή, μια ημέρα αφότου έγινε ο πρώτος Αμερικανός επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, με τον κόσμο να παρακολουθεί για ενδείξεις του τι είδους Πάπας θα είναι.

Ο γεννημένος στο Σικάγο Ρόμπερτ Φράνσις Πρεβόστ εξελέγη την Πέμπτη από τους συναδέλφους του καρδινάλιους για να ηγηθεί των 1,4 δισεκατομμυρίων καθολικών του κόσμου μετά από ένα μυστικό κονκλάβιο στην Καπέλα Σιξτίνα του Βατικανού.

Στις 11:00 π.μ. (12 ώρα Ελλάδος) της Παρασκευής, ο 69χρονος θα επιστρέψει στο παρεκκλήσι για να τελέσει μια ιδιωτική λειτουργία με τους καρδιναλίους που θα μεταδοθεί από το Βατικανό, εκφωνώντας την πολυαναμενόμενη πρώτη του ομιλία ως Πάπας.

Δεκάδες χιλιάδες υποστηρικτές χειροκρότησαν τον Λέοντα όταν εμφανίστηκε στο μπαλκόνι της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου χθες το βράδυ, αλλά πολλοί δεν ήξεραν ποιος ήταν.

Ο Αμερικανός, ο οποίος πέρασε δύο δεκαετίες κάνοντας ιεραποστολικό έργο στο Περού και έγινε καρδινάλιος μόλις το 2023, βρισκόταν στις λίστες πολλών παρατηρητών του Βατικανού για τους πιθανούς πάπες.

Pope Leo XIV appears on the balcony of St. Peter’s Basilica to greet the faithful for the first time as the 267th Pope. pic.twitter.com/tsA1a0XSOM

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025