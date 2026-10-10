Ανδρουλάκης: Τα νησιά μας πρέπει να μείνουν ζωντανά όλο τον χρόνο

Ιδιαίτερη αναφορά στις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της νησιωτικής Ελλάδας έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελλόριζο.

Αφερόμενος στο μέλλον των νησιωτικών κοινωνιών, υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους.

«Ολοκλήρωσα σήμερα την επίσκεψή μου στο Καστελλόριζο. Εδώ που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Είχα την τιμή να καταθέσω στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ρω. Μια στιγμή μοναδικής συγκίνησης. Μια στιγμή που θα κρατώ πάντα βαθιά μέσα στην καρδιά μου. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άντρες των Ενόπλων Δυνάμεων που υπηρετούν την πατρίδα στην πρώτη γραμμή», ανέφερε αρχικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι να βελτιώσουμε τη ζωή των μόνιμων κατοίκων σε όλα τα νησιά της χώρας. Αυτό σημαίνει καλύτερες υποδομές μεταφορών, διαχείρισης υδάτων και καλύτερες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας. Όραμά μας να μείνουν στον τόπο τους, και αυτοί και τα παιδιά τους. Να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Για να είναι τα νησιά μας ζωντανά, χειμώνα – καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Ολοκληρώνοντας την επίσκεψη του στο Καστελλόριζο, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, είχε το πρωί του Σαββάτου σύσκεψη με τον Δήμαρχο Μεγίστης Ν. Ασβέστη και τους αντιδημάρχους, όπου επί τάπητος τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ακρίτες.

Στη συνέχεια ο κ. Ανδρουλάκης χαιρέτησε το πλήρωμα της τορπιλακάτου «Κρυσταλλίδης» που ήταν ελλιμενισμένη στο Καστελλόριζο.

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