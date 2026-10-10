Τουρκία: Προφυλακίσεις δημοσιογράφων για «ψευδή νέα» σχετικά με το σκάνδαλο των ταμείων

Σε βαθιά πολιτική και κοινωνική κρίση βυθίζεται η Τουρκία, καθώς ένα τεράστιο οικονομικό σκάνδαλο στα επενδυτικά ταμεία προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις, οδηγώντας σε προφυλακίσεις δημοσιογράφων και βαριές καταγγελίες κατά της κυβέρνησης.

Οι αρχές προχώρησαν στην προσωρινή κράτηση τεσσάρων δημοσιογράφων με την κατηγορία της διασποράς παραπλανητικών πληροφοριών. Το δικαστήριο διέταξε την προφυλάκιση του Μούσταφα Μπάλτζι (εφημερίδα Sozcu) και του Σάμπαν Σεβίντς (διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός Bizim), καθώς δημοσίευσαν στην πλατφόρμα X φωτογραφία που άφηνε υπόνοιες για διασύνδεση του εκπροσώπου του AKP, Ομέρ Τσελίκ, με βασικό ύποπτο της υπόθεσης. Παράλληλα, οι δημοσιογράφοι Ισμαήλ Σάιμαζ και Μουράτ Αγκιρέλ αφέθηκαν ελεύθεροι υπ' όρον, αντιμετωπίζοντας ωστόσο μήνυση και αγωγή από τον υπουργό Εμπορίου για ρεπορτάζ που έθετε ερωτήματα σχετικά με τον ρόλο του.

«Μαύρη τρύπα» 17 δισ. δολαρίων και 455.000 θύματα

Η υπόθεση ξέσπασε όταν η τουρκική επιτροπή ελέγχου κεφαλαιαγοράς (SPK) έθεσε υπό εκκαθάριση επτά εταιρείες που διαχειρίζονταν 131 επενδυτικά ταμεία. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το ύψος των τοξικών πόρων αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αφήνοντας εκτεθειμένους περίπου 455.000 μικροαποταμιευτές.

Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πυρά κάνοντας λόγο για παράνομο πλουτισμό προσώπων του κρατικού μηχανισμού. Ήδη ανώτερο στέλεχος του AKP εξαναγκάστηκε σε παραίτηση, ενώ το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε ανοιχτά για κατάχρηση τον υπουργό Εμπορίου, Ομέρ Μπόλατ, και την υπουργό Οικογένειας, Μαχινούρ Έζντεμιρ Γκεκτάς.

Η απάντηση της Άγκυρας ήταν άμεση και σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους. Ο γενικός γραμματέας του AKP, Έγιουπ Καντίρ Ινάν, έκανε λόγο για «δίχτυ ψεμάτων» και συντονισμένη εκστρατεία δυσφήμισης, προειδοποιώντας ότι η αντιπολίτευση θα πληρώσει το τίμημα των συκοφαντιών. Αντίστοιχα, η υπουργός Οικογένειας ανακοίνωσε νομικά μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι «η ελευθερία του Τύπου δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως ασπίδα εκστρατείας δυσφήμισης».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Άκιν Γκιουρλέκ, αποκάλυψε πως 141 φυσικά πρόσωπα και 73 εταιρείες κατέγραψαν κέρδη-ρεκόρ μέσω του συγκεκριμένου κυκλώματος. Οι εισαγγελικές αρχές απαιτούν πλέον τη μεταφορά αυτών των ποσών σε ειδικό «λογαριασμό οικειοθελούς αποκατάστασης» για την αποζημίωση των πολιτών μέσω νέου νομοσχεδίου, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η επιστροφή των κεφαλαίων δεν διαγράφει τις ποινικές ευθύνες.

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