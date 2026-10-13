Ηράκλειο: Η νέα εφαρμογή «Λακκούβα» για τα προβλήματα της καθημερινότητας

Μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που φιλοδοξεί να κάνει ευκολότερη την αναφορά προβλημάτων της καθημερινότητας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, δημιούργησε ο ενεργός πολίτης του Ηρακλείου Γιάννης Χναράκης. Πρόκειται για τη «Λακκούβα», η οποία βρίσκεται ήδη σε δοκιμαστική λειτουργία στο διαδίκτυο, μέσω της ιστοσελίδας lakouva.eu, και αναμένεται να δοθεί σύντομα ευρύτερα στη διάθεση των πολιτών.

Μιλώντας στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη στο Ράδιο Κρήτη, ο Γιάννης Χναράκης εξήγησε πώς λειτουργεί η πλατφόρμα και με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να αξιοποιήσει τις δυνατότητές της. Ο πολίτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα και επιλέγει την κατηγορία του προβλήματος που θέλει να αναφέρει. Οι επιλογές περιλαμβάνουν ζητήματα που αφορούν το οδικό δίκτυο, τον δημοτικό φωτισμό, το πράσινο, την οδική ασφάλεια, την καθαριότητα, αλλά και άλλες περιπτώσεις.

Στη συνέχεια, μπορεί είτε να καταχωρίσει χειροκίνητα τη διεύθυνση είτε να ενεργοποιήσει τον αυτόματο εντοπισμό από το κινητό του τηλέφωνο. Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα αναγνωρίζει τις συντεταγμένες του σημείου και προσδιορίζει τον αρμόδιο φορέα για το συγκεκριμένο πρόβλημα.

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Ο χρήστης έχει, επίσης, τη δυνατότητα να επισυνάψει φωτογραφία και να προσθέσει μια σύντομη περιγραφή, ώστε να υποβάλει την αναφορά στην υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την αντιμετώπισή του. Στόχος είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να αναζητά κάθε φορά ποιος Δήμος ή ποια υπηρεσία έχει την ευθύνη.

Η πλατφόρμα φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρακτικό εργαλείο συμμετοχής των πολιτών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να καταγράφουν προβλήματα στις γειτονιές τους και να συμβάλλουν στην ανάδειξη ζητημάτων που χρειάζονται παρέμβαση.

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