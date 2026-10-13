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ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο οδηγός ταξί ύστερα από ξυλοδαρμό σε πιάτσα

Λαμία ταξί
clock 13:34 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο νοσοκομείο Λαμίας διακομίσθηκε ένας οδηγός ταξί ύστερα από επίθεση που δέχθηκε μαζί με έναν συνάδελφό του στην πιάτσα της οδού Βουρτσελά στο Παγκράτι.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, δύο άτομα που νωρίτερα διασκέδαζαν σε ουζερί της περιοχής, τους επιτέθηκαν όταν ο ένας από αυτούς, που είχε αφήσει το μηχανάκι του στην πιάτσα, όταν πήγε να το πάρει βρήκε πάνω κλήση της Αστυνομίας.

Ο οδηγός του δικύκλου θεώρησε ότι οι ταξιτζήδες τους είχαν... δώσει στην Αστυνομία, και τους επιτέθηκε φραστικά. Στη συνέχεια, μαζί με τον φίλο του, πέρασαν από τις ύβρεις στη σωματική βία.

Μάλιστα τον έναν ταξιτζή τον άρπαξε από το λαιμό και τον πέταξε κάτω, ενώ ο δεύτερος ταξιτζής τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθειά του να σώσει τον συνάδελφό του. Ο επαγγελματίας αυτοκινητιστής διακομίστηκε στα Επείγοντα, ενώ ενημερώθηκε η Αστυνομία που ξεκίνησε αναζητήσεις για τους δύο δράστες της επίθεσης.

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