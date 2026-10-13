Γιατί δεν πρέπει να ξαναβάλετε λάδι απευθείας στο τηγάνι όταν μαγειρεύετε ψάρι

Το τηγάνισμα του ψαριού αποτελεί συχνά πρόκληση, καθώς η ευαίσθητη πέτσα του τείνει να κολλάει στον πάτο, με αποτέλεσμα το φιλέτο να διαλύεται κατά το γύρισμα. Υπάρχει, όμως, ένα απλό μαγειρικό κόλπο που εγγυάται επαγγελματικό αποτέλεσμα χωρίς καθόλου κόπο: αντί να λαδώσετε το τηγάνι, αλείψτε με λάδι μια λαδόκολλα.





Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή. Τοποθετείτε ένα κομμάτι χαρτί ψησίματος (κομμένο στα μέτρα του σκεύους) απευθείας πάνω σε ένα στεγνό, κρύο τηγάνι. Στη συνέχεια, αλείφετε την πάνω πλευρά της λαδόκολλας με λίγο ελαιόλαδο και ανάβετε τη φωτιά. Μόλις ζεσταθεί, ακουμπάτε το ψάρι πάνω στο χαρτί.





Αυτή η μέθοδος προσφέρει τρία σημαντικά πλεονεκτήματα:



Η λαδόκολλα λειτουργεί ως η απόλυτη αντικολλητική ασπίδα, κρατώντας το ψάρι ανέπαφο.



Χρησιμοποιείτε ελάχιστο λάδι, αποφεύγοντας το βαρύ και λιπαρό τηγάνισμα.



Το τηγάνι παραμένει καθαρό, ενώ μειώνονται οι οσμές και το πιτσίλισμα του λαδιού στην κουζίνα.



Δοκιμάστε το την επόμενη φορά που θα μαγειρέψετε φιλέτο τσιπούρας, λαβράκι ή σολομό και θα έχετε ένα ζουμερό ψάρι με τέλεια, τραγανή κρούστα.

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