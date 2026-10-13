Επίδομα Θέρμανσης: Νωρίτερα η αυξημένη καταβολή του - Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις

Περισσότερα χρήματα για το επίδομα θέρμανσης, με την πρώτη δόση να δρομολογείται, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το διάστημα 10-15 Δεκεμβρίου, δρομολογεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Στις ανακοινώσεις των κυβερνητικών στελεχών που θα γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθεί η οριζόντια αύξηση της ενίσχυσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Παράλληλα θα ανακοινωθεί η κρατική επιδότηση και η έκπτωση που θα κάνουν τα διυλιστήρια προκειμένου η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει στις 13 ή 16 Νοεμβρίου, προκειμένου οι δικαιούχοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους και να δηλώσουν το είδος θέρμανσης που χρησιμοποιούν, καθώς και τα στοιχεία της κύριας κατοικίας τους.

Με βάση τον έως τώρα σχεδιασμό, οι αιτήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν αρχές Δεκεμβρίου, ώστε να ακολουθήσουν οι πρώτες πληρωμές.

Πότε θα καταβληθεί η πρώτη αυξημένη δόση



Η προκαταβολή για τους παλαιούς δικαιούχους αναμένεται να καταβληθεί όπως προαναφέραμε το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου. Την προηγούμενη χειμερινή περίοδο, η προκαταβολή είχε σχεδιαστεί να αντιστοιχεί περίπου στο 60% του ποσού που είχε λάβει κάθε δικαιούχος την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, καθώς φέτος έχει προαναγγελθεί αύξηση του συνολικού επιδόματος, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν και με ποιον τρόπο θα επηρεαστεί το ύψος της προκαταβολής.





Σύμφωνα με πληροφορίες το επίδομα θα είναι αυξημένο κατά 20%. Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει την οριζόντια αύξηση των βασικών ποσών για όλα τα καύσιμα, καθώς και άνοδο του ελάχιστου ποσού από τα 100 στα 120 ευρώ.

Η αύξηση αφορά το λεγόμενο βασικό ποσό, δηλαδή το ποσό αναφοράς για κάθε πηγή θέρμανσης πάνω στο οποίο υπολογίζεται το επίδομα κάθε δικαιούχου. Η προσαύξηση 20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο παραμένει, όπως και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και πληρωμής.





Πώς υπολογίζεται το επίδομα θέρμανσης



Το ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος προκύπτει από το βασικό ποσό του καυσίμου, πολλαπλασιασμένο με τον συντελεστή θερμικής επιβάρυνσης της περιοχής όπου βρίσκεται η κύρια κατοικία του. Ο συντελεστής αυτός είναι διαφορετικός για κάθε οικισμό και αποτυπώνει πόσο ψυχρό είναι το κλίμα.

Στο ποσό αυτό προστίθενται:

20% για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.



25% για τις περιοχές με συντελεστή 1 και άνω.



Επιπλέον 25% για τις πιο ψυχρές περιοχές, με συντελεστή 1,2 και άνω.



Κανένας δικαιούχος δεν θα λάβει λιγότερα από 120 ευρώ.

Ποιοι δικαιούνται το επίδομα



Τα εισοδηματικά όρια παραμένουν ως έχουν:

Άγαμος, χήρος ή εν διαστάσει: έως 16.000 ευρώ



Έγγαμος ή με σύμφωνο συμβίωσης: έως 24.000 ευρώ



Μονογονεϊκή οικογένεια: έως 29.000 ευρώ



Προσαύξηση για παιδιά: 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο



Υπάρχουν επίσης περιουσιακά κριτήρια. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ για τον άγαμο και τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

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