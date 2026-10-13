Παιδικοί σταθμοί: Χαμηλώνει το ηλικιακό όριο εισόδου - Δεκτά παιδιά από 2 ετών

Σημαντικές ανατροπές στον τρόπο λειτουργίας των βρεφικών και παιδικών σταθμών της χώρας φέρνει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η νέα ρύθμιση, την οποία συνυπογράφουν η υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου και η υφυπουργός Μαρία Ελένη Σούκουλη-Βιλιάλη, στοχεύει στην άμεση αντιμετώπιση της έλλειψης θέσεων, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, και προέκυψε μετά από διαβούλευση με γονείς και εκπροσώπους του κλάδου.

Τα νέα ηλικιακά όρια και η πρόωρη μετάβαση

Η πιο εμβληματική αλλαγή αφορά τη μείωση του ηλικιακού ορίου για τη μετάβαση των παιδιών από τη μία δομή στην άλλη. Πλέον, ο διαχωρισμός διαμορφώνεται ως εξής:

• Βρεφικοί Σταθμοί: Θα φιλοξενούν παιδιά από την ηλικία των 2 μηνών έως τη συμπλήρωση των 2 ετών.

• Παιδικοί Σταθμοί: Η εισαγωγή θα γίνεται πλέον από το 2ο έτος της ηλικίας (αντί για τα 2,5 έτη που ίσχυε μέχρι σήμερα). Τα παιδιά θα παραμένουν εκεί μέχρι την ένταξή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Για να καλυφθεί η αυξημένη ζήτηση, η απόφαση παρεμβαίνει δραστικά στη δυναμικότητα και τη διαρρύθμιση των εγκαταστάσεων:

• Αύξηση θέσεων: Δίνεται η δυνατότητα για επιπλέον εγγραφές, αυξάνοντας τη δυναμικότητα των δομών.



• Λειτουργική αναδιάρθρωση: Εισάγεται μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι αίθουσες δραστηριοτήτων και ύπνου μπορούν να αναδιαμορφωθούν, ώστε να αξιοποιούνται στο έπακρο τα διαθέσιμα τετραγωνικά μέτρα.

Παράλληλα με τις χωροταξικές αλλαγές, το νέο πλαίσιο επικαιροποιεί τους κανόνες λειτουργίας σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού:



• Αναλογίες παιδαγωγών: Αναπροσαρμόζεται ο απαιτούμενος αριθμός παιδαγωγών ανάλογα με τον αριθμό των φιλοξενούμενων βρεφών και νηπίων, με γνώμονα την ασφάλεια και τη σωστή φροντίδα.



• Κριτήρια διεύθυνσης: Τίθενται νέες, σύγχρονες προϋποθέσεις για τα άτομα που αναλαμβάνουν τη διοίκηση και τη διεύθυνση των σταθμών.

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