Ηράκλειο: Πήγε να κάνει ενεργοποίηση και του ζήτησαν απολυτήριο Λυκείου

Αντιμέτωπος με μια προϋπόθεση που δεν γνώριζε βρέθηκε ακροατής του Ράδιο Κρήτη, ο οποίος προσήλθε σήμερα στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, προκειμένου να ενεργοποιήσει τα δικαιώματά του και να διεκδικήσει αγροτική επιδότηση, την οποία δεν λάμβανε τα τελευταία δύο χρόνια.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη, ενημερώθηκε ότι για να προχωρήσει η διαδικασία θα πρέπει να διαθέτει απολυτήριο Λυκείου ή να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο αγροτικής κατάρτισης διάρκειας 180 ωρών.

Το Ράδιο Κρήτη επικοινώνησε με τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Σταύρο Γαβαλά, ο οποίος διερεύνησε το ζήτημα και επιβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση προβλέπεται από τη νομοθεσία για όσους υποβάλλουν αίτημα χορήγησης δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα, δηλαδή διεκδικούν νέα δικαιώματα ενίσχυσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου ή να έχουν ολοκληρώσει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 180 ωρών σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα. Η συγκεκριμένη απαίτηση αφορά όσους ζητούν τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων μέσω του εθνικού αποθέματος και όχι κατ’ ανάγκη το σύνολο των παραγωγών που προχωρούν σε ενεργοποίηση υφιστάμενων δικαιωμάτων.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για παραγωγούς που επιχειρούν να ενταχθούν εκ νέου στο σύστημα των αγροτικών ενισχύσεων, καθώς η γνώση των προϋποθέσεων είναι καθοριστική για την υποβολή των αιτήσεών τους.

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