Νοσοκομείο Ιεράπετρας: Τραγικές ελλείψεις - Εφημερεύει Χειρουργός χωρίς Αναισθησιολόγο!

Σοβαρά παραμένουν τα προβλήματα υποστελέχωσης στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, το οποίο καλείται να καλύψει τις ανάγκες περίπου 37.000 ανθρώπων, χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι απαραίτητες ενισχύσεις σε ιατρικό προσωπικό. Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου Ι. Παπαδάκη, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Δημήτρης Βλασάκης, περιέγραψε την κατάσταση που επικρατεί, τονίζοντας ότι τα περιφερειακά νοσοκομεία έχουν πλέον μετατραπεί σε διακομιστικά κέντρα, καθώς αδυνατούν να ανταποκριθούν πλήρως στις αυξημένες ανάγκες.

Όπως ανέφερε, οι ελλείψεις σε γιατρούς δεν αναμένεται να καλυφθούν στον βαθμό που απαιτείται. Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, γιατρός που επρόκειτο να μετακινηθεί στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας θα καταλήξει τελικά στο Ρέθυμνο , ενώ δεν αναμένεται να ενισχυθεί η μονάδα με καρδιολόγο, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Η μόνη νέα προσθήκη που αναμένεται είναι ένας χειρουργός, χωρίς να προβλέπεται αντίστοιχη ενίσχυση με αναισθησιολόγο.

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Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον κ. Βλασάκη, το νοσοκομείο διαθέτει έναν καρδιολόγο, έναν αναισθησιολόγο, έναν παθολόγο, δύο οφθαλμιάτρους και μία αγροτική γιατρό, ενώ παραμένει άγνωστο εάν και πότε θα καλυφθούν οι επικουρικές θέσεις. Την ίδια ώρα, προβλήματα στελέχωσης καταγράφονται τόσο στη διοικητική υπηρεσία όσο και στη νοσηλευτική υπηρεσία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τη λειτουργία του νοσοκομείου.

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(Ο Δημήτρης Βλασάκης)

Η κατάσταση αποτυπώνεται και στις εφημερίες, με τις διαθέσιμες ειδικότητες να διαφοροποιούνται σημαντικά από ημέρα σε ημέρα, δημιουργώντας πρόσθετες δυσκολίες στην κάλυψη των περιστατικών και στην εξυπηρέτηση των ασθενών. Ενδεικτική είναι η εικόνα που περιέγραψε ο πρόεδρος των εργαζομένων για τις εφημερίες. Ενώ την προηγούμενη ημέρα υπήρχε κάλυψη από γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων ακτινολόγος, παθολόγος, ουρολόγος και οφθαλμίατρος, σήμερα η κάλυψη είναι ιδιαίτερα περιορισμένη. Όπως ανέφερε, εφημερεύει χειρουργός χωρίς την παρουσία αναισθησιολόγου, ενώ ακτινολόγος θα βρίσκεται στο νοσοκομείο μέχρι το μεσημέρι.

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