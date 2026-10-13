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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάκκαρη: Μεγάλη νίκη με ανατροπή κόντρα στην Κόστιουκ

Σακκαρη
clock 14:48 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με μία εντυπωσιακή εμφάνιση, η Μαρία Σάκκαρη επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, καθώς παρά το γεγονός ότι έχασε το πρώτο σετ, επικράτησε με ανατροπή (4-6, 6-2, 6-2) της Ουκρανής, Μάρτα Κόστιουκ (Νο 10 στον κόσμο) και προκρίθηκε στον τρίτο γύρο του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται στην πόλη Γουχάν της Κίνας.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών, η οποία βρίσκεται στο Νο 35 της παγκόσμιας κατάταξης, έχασε το πρώτο σετ, που κρίθηκε στο τρίτο game, όταν η Κόστιουκ «έσπασε το σερβίς» της Σάκκαρη, προηγήθηκε με 2-1 και στην συνέχεια κράτησε το σερβίς της για να πάρει το προβάδισμα μετά από 46 λεπτά αγώνα.

Στο δεύτερο σετ, η Σάκκαρη αντέδρασε και «απάντησε» με τον ίδιο τρόπο, κάνοντας break στο δεύτερο game, με αποτέλεσμα να προηγηθεί με 3-0. Και μάλιστα, στην συνέχεια, όχι μόνο κράτησε το σερβίς της, αλλά στο έκτο game έκανε νέο break και αφού προηγήθηκε με 5-1, έκλεισε το σετ στα 40 λεπτά με 6-2 και το τρίτο της break, μετά από την αντίδραση της Ουκρανής (σ.σ. break για το 5-2).

Η πρόκριση κρίθηκε στο τρίτο σετ, όπου επιδεικνύοντας αποφασιστικότητα και ψυχραιμία, η Σάκκαρη προηγήθηκε με 4-1, αφού «έσπασε το σερβίς» της Κόστιουκ στο τέταρτο game. Στην συνέχεια, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, έχοντας υπέρ της και την ψυχολογία, δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στην Ουκρανή, κλείνοντας το ματς στο 6-2 (σ.σ. με το δεύτερο break της στο σετ και μετά από 41 λεπτά) και παρά την σθεναρή αντίσταση της Κόστιουκ στο έβδομο game, που κέρδισε η Σάκκαρη για το 5-2 και κρίθηκε στους 20 (!) πόντους.

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