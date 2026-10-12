Μεγάλη ανατροπή από τον Τσιτσιπά στη Σανγκάη – Στους «16» με νίκη επί του Φριτζ

Με μια σπουδαία ανατροπή και μια εμφάνιση που συνδύασε ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την πρόκρισή του στους «16» του διεθνούς τουρνουά τένις της Σανγκάης, επικρατώντας του Αμερικανού Τέιλορ Φριτζ με 2-1 σετ (3-6, 7-5, 6-3).

Ο Έλληνας πρωταθλητής, Νο 43 της παγκόσμιας κατάταξης, βρέθηκε πίσω στο σκορ, ωστόσο αντέδρασε με εντυπωσιακό τρόπο, ανέβασε την απόδοσή του στα κρίσιμα σημεία και κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Φριτζ, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 11 του κόσμου.

Η αντίδραση που άλλαξε τον αγώνα

Το πρώτο σετ ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, με τους δύο τενίστες να διατηρούν το σερβίς τους μέχρι το όγδοο game. Εκεί, ο Αμερικανός βρήκε την ευκαιρία που αναζητούσε, έκανε το break και προηγήθηκε με 5-3, πριν κλείσει το σετ με 6-3, έπειτα από 43 λεπτά αγώνα.

Η απάντηση του Τσιτσιπά ήρθε στο δεύτερο σετ. Οι δύο αντίπαλοι κινήθηκαν σε απόλυτη ισορροπία μέχρι το 5-5, με τον Έλληνα τενίστα να διατηρεί την ψυχραιμία του και να παίρνει το προβάδισμα με 6-5. Στη συνέχεια, πίεσε αποτελεσματικά το σερβίς του Φριτζ, πέτυχε το καθοριστικό break και επικράτησε με 7-5, ισοφαρίζοντας σε 1-1. Το δεύτερο σετ διήρκεσε 46 λεπτά και έδωσε νέα δυναμική στην προσπάθειά του.

Κυριαρχία στο καθοριστικό σετ

Στο τρίτο και τελευταίο σετ, ο Τσιτσιπάς έδειξε αποφασισμένος να ολοκληρώσει την ανατροπή. Με ένα καθοριστικό break στο τέταρτο game, πήρε προβάδισμα με 3-1 και στη συνέχεια διεύρυνε τη διαφορά στο 4-1.

Παρά την προσπάθεια του Αμερικανού να επιστρέψει στη διεκδίκηση της αναμέτρησης, ο Έλληνας πρωταθλητής διαχειρίστηκε σωστά την πίεση, κράτησε το σερβίς του και έφτασε στη νίκη με 6-3, έπειτα από 45 λεπτά αγώνα.

Επόμενος σταθμός οι «16»

Η νίκη επί ενός αντιπάλου του επιπέδου του Τέιλορ Φριτζ αποτελεί σημαντική επιτυχία για τον Τσιτσιπά, ο οποίος συνεχίζει την προσπάθειά του στο τουρνουά της κινεζικής μεγαλούπολης με ανεβασμένη ψυχολογία.

Με όπλο την επιμονή του και την αποτελεσματικότητά του στα κρίσιμα games, ο Έλληνας τενίστας απέδειξε ότι μπορεί να αντιδρά ακόμη και όταν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Πλέον, στρέφει την προσοχή του στην επόμενη πρόκληση, με στόχο να συνεχίσει την πορεία του στη Σανγκάη και να διεκδικήσει μια ακόμη σημαντική διάκριση.