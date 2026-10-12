Τριστάν ντα Κούνια: Το ηφαίστειο που ανάγκασε 264 κατοίκους να εγκαταλείψουν το νησί τους

Το 1961, μια ηφαιστειακή έκρηξη ανάγκασε τους 264 κατοίκους του απομονωμένου νησιού Τριστάν ντα Κούνια, στον Νότιο Ατλαντικό, να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μεταφερθούν στη Βρετανία. Για μια κοινότητα που ζούσε κυρίως από την αλιεία και τη γεωργία, η μετάβαση στη σύγχρονη βρετανική κοινωνία αποτέλεσε ένα πρωτόγνωρο πολιτισμικό σοκ.

Οι κάτοικοι έφτασαν στο Σαουθάμπτον τον Νοέμβριο του 1961, αντιμετωπίζοντας έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο ζωής, με αυστηρά εργασιακά ωράρια, καταστήματα και καθημερινές ανάγκες που απαιτούσαν χρήματα. Πολλοί δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν και εξέφρασαν την επιθυμία να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Όταν διαπιστώθηκε ότι το ηφαίστειο είχε καταλαγιάσει, η πλειονότητα των κατοίκων ψήφισε υπέρ της επιστροφής. Έτσι, το 1963, οι περισσότεροι επέστρεψαν στο νησί, επιλέγοντας ξανά την αυτάρκεια και τη ζωή της μικρής κοινότητάς τους, παρά τις δυσκολίες της απομόνωσης.

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