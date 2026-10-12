Στα 18 του κάνει τζίρο πάνω από 350.000 ευρώ μεταπωλώντας LEGO στο eBay

Τα LEGO αποτελούν για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο πολύ περισσότερα από ένα παιχνίδι: είναι και μια σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία. Ο Τζέιμι Μπελ, ο οποίος ζει στα νότια του Λονδίνου, είναι μόλις 18 ετών και έχει ήδη καταφέρει να πραγματοποιήσει ετήσιο τζίρο που ξεπερνά τα 354.000 ευρώ, μεταπωλώντας παρτίδες LEGO μέσω του eBay. Τα καθαρά κέρδη του, αφού αφαιρεθούν το κόστος αγοράς του αποθέματος και τα υπόλοιπα έξοδα, ανέρχονται σε περίπου 59.000 ευρώ.

Η στρατηγική του ήταν απλή

Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν χρειάστηκε να διαθέτει κάποια σπάνια συλλογή για να ξεκινήσει. Σε ηλικία 13 ετών ο Τζέιμι άρχισε να πουλά τα παιχνίδια του. Έναν χρόνο αργότερα αγόρασε το πρώτο του σετ LEGO και δοκίμασε να μεταπωλήσει τα κομμάτια του ξεχωριστά, σε τιμή περίπου διπλάσια από εκείνη που είχε πληρώσει. Η στρατηγική του ήταν απλή: Διέθετε κάθε φιγούρα ξεχωριστά μέσω της σελίδας του στο eBay, απευθυνόμενος σε αγοραστές που αναζητούσαν συγκεκριμένα κομμάτια για τις συλλογές τους.

Στα 15 του ο Τζέιμι είχε ήδη αρχίσει να αγοράζει μεγάλες ποσότητες LEGO, τις οποίες μεταπωλούσε σε συλλέκτες, αλλά και σε επαγγελματίες του χώρου της μεταπώλησης. «Ήμουν ο προμηθευτής τους», λέει χαρακτηριστικά. Στα 16 του η δραστηριότητά του είχε αναπτυχθεί τόσο πολύ, ώστε χρειάστηκε να προσλάβει λογιστή.

Η ανάπτυξη της επιχείρησης ήταν εντυπωσιακή. Τον πρώτο χρόνο ο νεαρός πραγματοποίησε τζίρο περίπου 118.000 ευρώ. Την επόμενη χρονιά το ποσό έφτασε τα 354.000 ευρώ, τριπλασιάζοντας σχεδόν τις πωλήσεις του μέσα σε μόλις δώδεκα μήνες.

Ο Τζέιμι βρήκε μια εξειδικευμένη θέση στην αγορά, ανάμεσα στους μεγάλους εμπόρους και στους μικρούς μεταπωλητές. Κάθε μήνα διαθέτει περίπου 100 κιλά LEGO, ενώ το κατάστημά του στο eBay καταγράφει 2.900 ολοκληρωμένες πωλήσεις και ποσοστό θετικών αξιολογήσεων 100%.

Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές συναλλαγές του συγκαταλέγεται μια παρτίδα 95 κιλών με φιγούρες LEGO Star Wars, την οποία έβγαλε σε δημοπρασία μέσα στο 2026 με αρχική τιμή μόλις 1 ευρώ. Έπειτα από 65 προσφορές, η παρτίδα πωλήθηκε έναντι περίπου 26.500 ευρώ. Ωστόσο, όπως παραδέχεται ο ίδιος, δεν επρόκειτο για την πιο επιτυχημένη επιχειρηματική του κίνηση, καθώς το αρχικό κόστος της αγοράς ήταν ιδιαίτερα υψηλό.

Στις σημαντικές πωλήσεις του περιλαμβάνονται, επίσης, μια δημοπρασία που έκλεισε περίπου στα 5.270 ευρώ και η πώληση δύο φιγούρων LEGO Batman έναντι σχεδόν 890 ευρώ.

Το 40% των πελατών του είναι μεγάλοι συλλέκτες

Σύμφωνα με τον Τζέιμι, περίπου το 40% των πελατών του είναι μεγάλοι συλλέκτες με σημαντική οικονομική δυνατότητα. Από αυτούς, το 60% αγοράζει LEGO με σκοπό να μεταπωλήσει τα κομμάτια ξεχωριστά, αξιοποιώντας με τη σειρά του τη ζήτηση για συγκεκριμένες φιγούρες.

Ο νεαρός διαχειρίζεται μόνος του την επιχείρηση, ενώ ο πατέρας του τον βοηθά στην αποστολή των δεμάτων και σε ορισμένες διοικητικές εργασίες. Το απόθεμα φυλάσσεται στο σπίτι των γονιών του, μέσα σε μεγάλα χαρτοκιβώτια.

Παρά την επιτυχία του, ο Τζέιμι δεν σκοπεύει να συνεχίσει μακροπρόθεσμα στον χώρο της μεταπώλησης LEGO. Τα σχέδιά του τον οδηγούν στο πανεπιστήμιο, όπου θέλει να σπουδάσει Ιστορία, με στόχο να ακολουθήσει μια επαγγελματική πορεία που θα του προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα. Μεγάλο μέρος των εσόδων του καταλήγει ήδη στον αποταμιευτικό του λογαριασμό, καθώς ο βασικός του στόχος είναι να αγοράσει το πρώτο του διαμέρισμα.

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